Un atac cu drone ucrainene a lovit un gigant chimic rusesc și un centru metalurgic. Exploziile zguduie mai multe regiuni ale Rusiei

Un val de explozii a zguduit, luni, 30 martie, mai multe regiuni ale Rusiei, după ce dronele au lovit ținte industriale strategice, inclusiv un important combinat chimic și un centru metalurgic, potrivit informațiilor apărute pe canale locale și de monitorizare.

Forțele ucrainene ar fi atacat o uzina chimică din regiunea Samara din Rusia în noaptea de 30 martie, au relatat canalele media rusești Telegram.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare arată, se pare, fum ridicându-se din zona uzinei chimice KuibișevAzot din Toliatti.

Guvernatorul regiunii Samara, Viaceslav Fedorișcev, a raportat un atac cu drone asupra unei „întreprinderi industriale din Toliatti”, fără a oferi detalii suplimentare despre ce a fost lovit sau despre amploarea pagubelor cauzate.

Fedorișcev a mai susținut că nu au fost raportate victime în timpul atacului.

Kyiv Independent nu poate verifica imediat relatările și nici afirmațiile făcute de oficialii ruși. Armata ucraineană nu a comentat încă atacul raportat.

Centrala a fost anterior atacată în urmă cu doar câteva zile de forțele ucrainene, când un incendiu a izbucnit la centralele KuibyshevAzot și Togliattikauchuk din apropiere, pe 21 martie.

Atacul asupra uzinei are loc la doar două nopți după ce rachetele ucrainene Flamingo au lovit fabrica de producție de explozibili JSC Promsintez din orașul apropiat Ciapaevsk.

La Togliatti, în regiunea Samara, mai multe deflagrații au fost raportate în zona uzinei chimice KuibișevAzot, una dintre cele mai mari companii din industria azotului din Rusia. Canalul de Telegram Shot, citând locuitori ai orașului, a relatat că au fost auzite cel puțin cinci explozii. La rândul său, canalul ucrainean Exilenova+ susține că instalația ar fi fost ținta directă a atacului, după ce fusese lovită anterior și pe 11 martie.

Imagini și videoclipuri distribuite pe rețelele sociale arată coloane dense de fum gri închis ridicându-se deasupra zonei industriale, semn că în urma atacului ar fi izbucnit mai multe incendii.

KuibișhevAzot este un jucător major în producția de amoniac, uree și azotat de amoniu, utilizate în agricultură, dar și de caprolactam – materie primă esențială pentru nylon. În același timp, compania produce acid sulfuric, poliamide și fibre sintetice folosite în industria auto, textilă și electronică, funcționând ca un complex industrial integrat, de la materii prime până la produse finite.

Lovituri și în Lugansk

Atacurile nu s-au limitat însă la regiunea Samara. Canale de monitorizare au semnalat lovituri și asupra unei uzine metalurgice din Alcevsk, în regiunea Lugansk ocupată, precum și asupra unei substații electrice. Potrivit relatărilor, sistemele de apărare antiaeriană ruse nu ar fi intervenit eficient.

„Localnicii spun că nici măcar nu încearcă să le doboare. Dronele cad una după alta”, se arată într-un mesaj distribuit pe Telegram.

Uzina din Alcevsk este implicată în producția de oțel blindat pentru vehicule militare și carcase de obuze, fiind parte integrantă a complexului militar-industrial rus. De altfel, instalația a mai fost vizată de drone ucrainene și pe 6 decembrie 2025.

În paralel, autoritățile ruse au raportat un atac masiv cu drone în regiunea Rostov, în dimineața zilei de 30 martie. Guvernatorul Iuri Sliusari a declarat că peste 60 de drone ucrainene au fost implicate în operațiune. Orașul Taganrog a fost afectat, mai multe clădiri rezidențiale luând foc după ce fragmente de drone au căzut peste ele. O persoană a murit, iar alte opt au fost rănite.

Primarul Svetlana Kambulova a precizat că 12 blocuri de locuințe, 27 de case, o școală, o tabără școlară și trei întreprinderi industriale au suferit avarii. Locuitorii au fost evacuați, incendiile au fost stinse, iar echipele de intervenție continuă să lucreze în zonele afectate.

Un alt atac a vizat orașul Krasnodar

Un alt atac a vizat orașul Krasnodar, unde, potrivit primarului Evgheni Naumov, o dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din districtul Prikubanski. Trei persoane au fost rănite.

Ministerul rus al Apărării susține că, în cursul nopții, sistemele de apărare aeriană au „interceptat și distrus” 102 drone ucrainene în mai multe regiuni, inclusiv Belgorod, Kursk, Voronej, Volgograd și Samara, dar și deasupra Mării Azov, teritoriului Krasnodar și Crimeei anexate.

De partea cealaltă, autoritățile ucrainene nu au comentat oficial aceste atacuri.

În același context, guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a anunțat că portul baltic Ust-Luga a fost avariat în urma unui atac cu drone, fără a oferi detalii suplimentare. În ultima săptămână, atât Ust-Luga, cât și Primorsk – principalele huburi de export petrolier ale Rusiei la Marea Baltică – au fost vizate în repetate rânduri.

Pe 22 martie, activitatea de încărcare a petrolului și produselor petroliere a fost suspendată în ambele porturi, după un atac. A doua zi, la Primorsk, mai multe rezervoare de combustibil au luat foc. Pe 25 martie, un nou incendiu a izbucnit la Ust-Luga, tot în urma unui atac cu drone.

Compania Novatek a fost nevoită să suspende procesarea condensatului de gaz stabil și exporturile de nafta din complexul său de la Ust-Luga. Surse citate de Reuters au indicat că infrastructura feroviară utilizată pentru descărcarea produselor petroliere a fost avariată, iar terminalul petrolier și-a sistat recepția de combustibil.

Potrivit unor surse din industrie, blocarea exporturilor prin Ust-Luga ar putea forța rafinăriile din partea europeană a Rusiei să reducă ritmul de procesare, pe fondul dificultăților logistice.