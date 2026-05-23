Sâmbătă, 23 Mai 2026
Plan secret la Washington: Trump se pregătește să lovească „decisiv” Iranul. Mișcări suspecte la Casa Albă înainte de posibilul atac

Escaladare majoră între Washington și Teheran. Președintele american Donald Trump ar lua în calcul lansarea unei operațiuni militare „decisive” împotriva Iranului, în urma blocajului negocierilor diplomatice, potrivit Axios.

Potrivit publicației americane, Trump ar fi convocat vineri dimineață o reuniune de urgență la Casa Albă cu echipa sa de securitate națională.

La discuții au participat vicepreședintele JD Vance, secretarul Apărării Pete Hegseth, directorul CIA John Ratcliffe, precum și șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

Surse citate de Axios afirmă că, în cadrul întâlnirii, au fost analizate mai multe scenarii militare în cazul în care discuțiile cu Iranul nu vor înregistra progrese. La scurt timp după reuniune, Casa Albă a modificat agenda președintelui pentru weekend, alimentând speculațiile privind o posibilă escaladare militară.

Deși oficialii americani nu au confirmat luarea unei decizii finale, aceleași surse susțin că administrația de la Washington se pregătește pentru o posibilă nouă serie de atacuri, în funcție de evoluția negocierilor.

Mai mulți oficiali din structurile de securitate ar fi fost puși în stare de alertă, iar unele deplasări planificate pentru weekend ar fi fost anulate.

De asemenea, CBS și alte instituții media americane au relatat că o parte dintre responsabilii militari și din serviciile de informații și-au modificat programul pentru zilele următoare, în contextul unei posibile decizii rapide privind acțiuni militare.

Președintele Trump a ales să rămână la Washington, renunțând la deplasări private programate, inclusiv la reședința sa din New Jersey. 

De partea cealaltă, Ministerul de Externe al Iranului a transmis că discuțiile diplomatice continuă, însă fără un acord final.

O sursă apropiată echipei de negociere iraniene a declarat pentru agenția Tasnim că „problemele disputate sunt încă în analiză”, fără progrese decisive până în acest moment.

Situația rămâne tensionată, iar oficialii americani subliniază că „nu s-a luat încă nicio decizie finală” privind o eventuală intervenție militară.

