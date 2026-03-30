Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Ofensiva rusă de primăvară s-a blocat în fața Centurii Fortificate a Ucrainei, susțin experții de la ISW

Ofensiva de primăvară-vară a Rusiei din 2026 întâmpină dificultăți în a avansa împotriva secțiunii nordice a Centurii Fortificate a Ucrainei din regiunea Donețk, evaluează analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Soldați ucraineni pe frontul din Donețk FOTO EPA-EFE
Analiștii estimează că este puțin probabil ca forțele ruse sunt să cucerească acest linii defensive puternic fortificate în acest an, singurul corp de armată poziționat pentru o ofensivă directă asupra Sloviansk fiind deja blocată, iar forțele de flanc avansând chiar mai lent.

„E puțin probabil ca forțele ruse să cucerească Centura Fortificată a Ucrainei în 2026, mai ales dacă multe dintre forțele implicate în această operațiune sunt blocate în defensiva ucraineană”, a concluzionat ISW.

Războiul Rusiei în Ucraina continuă să consume forță de luptă într-un ritm nesustenabil. Se estimează că Moscova nu are capacitatea să compenseze pierderile de pe câmpul de luptă și, în același timp, să genereze rezerve strategice necesare pentru operațiuni decisive în estul Ucrainei. Apărarea ucraineană bazată pe drone, terenul fortificat și uzura forțelor de asalt ruse continuă să limiteze capacitatea Moscovei de a transpune superioritatea numerică în câștiguri teritoriale, apreciază ISW.

A 3-a Armată combinată a Rusiei, oprită la est de Sloviansk

Observatorul militar ucrainean Kostiantin Mașoveț a raportat pe 29 martie că elemente ale celei de-a 3-a Armate combinate rusești ce luptă lângă Kriva Luka și Zakitne - la est de Sloviansk, ancora nordică a Centurii Fortificate - nu au înregistrat niciun progres de la aproximativ 22 martie. Armata realizase anterior o penetrare tactică a apărării ucrainene între Kriva Luka și Riznikivka în luna precedentă, din jurul datei de 27 februarie, dar avansul s-a oprit acum.

Centura Fortificată, un lanț de 50 de kilometri de orașe fortificate care se întinde de la Sloviansk prin Kramatorsk până la Drujkivka și Kostiantinivka, este esențială pentru apărarea ucraineană în regiunea Donețk încă din 2014. Căderea sa ar deschide rute spre vest către Harkov, Dnipro și Zaporijie. ISW a evaluat de mult că o eventuală cucerirea a acesteia ar fi un efort de mai mulți ani, unul extrem de costisitor pentru Rusia în materie timp, resurse și personal.

Mașoveț a evaluat că elemente ale armatelor combinate 20, respectiv 25 în direcția Liman și ale Armatei combinate a 8-a și a celui de-al 3-lea Corp de Armată în direcția Kostiantinivka avansează chiar mai lent decât a 3-a Armată combinată. „Doar a 3-a Armată combinată este poziționată să avanseze direct către aglomerația Sloviansk-Kramatorsk”, a spus el. ISW a evaluat că încercarea de a realiza o astfel de operațiuni fără a fi susținută de avansuri pe flancuri ar provoca pierderi critice în schimbul unor câștiguri minime.

Impulsul ofensivei ruse încetinește

ISW a notat că Rusia a lansat probabil ofensiva de primăvară-vară între 17 și 21 martie, după intensificarea atacurilor mecanizate și motorizate în mai multe sectoare. Operațiunile inițiale au inclus un asalt mecanizat de dimensiunea unui batalion în direcția Borova-Liman, un val de atacuri cu drone, artilerie și lovituri aeriene, precum și deplasarea de echipamente grele. Totuși, ritmul operațiunilor în Liman a încetinit, indicând că forțele ruse nu pot susține intensitatea atacurilor inițiale.

Dilema strategică a Rusiei: avans sau întărirea flancurilor

Mașoveț a sugerat că elemente ale celei de-a 3-a Armate combinate ar putea fi redirecționate pentru a sprijini operațiunile rusești către Liman sau Kostiantinivka, în loc să continue ofensiva directă asupra Centurii Fortificate. O astfel de mișcare ar necesita abandonarea temporară a ofensivei asupra secțiunii nordice a liniei defensive ucrainene, subminând mesajele Kremlinului care prezintă avansuri simultane pe întregul front, în timp ce apărarea ucraineană se prăbușește.

Colonelul Viktor Trehubov, purtător de cuvânt al Grupului de Forțe Unite al Ucrainei, a estimat pe 28 martie că forțele ruse din sectorul Liman probabil așteaptă apariția frunzișului de primăvară, care să ofere acoperire pentru atacuri și misiuni de infiltrare.

