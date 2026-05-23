Sâmbătă, 23 Mai 2026
Adevărul
Protest pentru bani la Roland Garros. Jucătorii nu mai acceptă jumătăți de măsură și atacă organizatorii: „Vrem ceea ce ni se cuvine!”

Jucătorii din circuitul de tenis cer ca turneele de Grand Slam să împartă o parte mai mare din banii încasați către sportivi, la fel cum se întâmplă deja la multe competiții importante din ATP și WTA. Ținta lor este ca premiile să ajungă la aproximativ 22% din veniturile totale ale turneelor.

Novak Djokovic Foto/Instagram

Nemulțumirile au apărut și din cauza sumelor oferite la Roland-Garros

Anul trecut, organizatorii Roland Garros au direcționat către jucători mai puțin de 10% din încasările totale sub formă de premii. Potrivit estimărilor din presa franceză, procentul din acest an ar urma să rămână și el sub nivelul dorit de sportivi, undeva la 15%.

În timpul întâlnirilor cu presa dinaintea turneului, mai mulți sportivi au explicat de ce consideră că împărțirea banilor nu este una corectă și au cerut condiții mai bune pentru jucători.

„Nu poți doar să profiți de jucători!”

Cererile jucătorilor sunt rezonabile. Și, deoarece facem cu toții același lucru, cred că este bine că jucătorii sunt uniți!”, a subliniat Mirra Andreeva.

Nu este vorba să vrem mai mulți bani, ci să primim ceea ce considerăm că ni se cuvine! Desigur, când turneele câștigă bani, vrem ca o parte importantă din aceștia să revină jucătorilor!, a adăugat Taylor Fritz.

„Cel mai important este să fim uniți și să încercăm să facem ceva împreună pentru a dezvolta acest sport (...), nu poți doar să profiți de jucători. Și uneori nici măcar nu îi tratezi cum trebuie. Datorită lor câștigi toți acești bani și tot ce ai, deci nu este deloc modul corect de a proceda!”, a mai spus și Andrey Rublev, în timpul conferinței dinaintea debutului turneului Roland Garros.

