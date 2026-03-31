Shahed-uri momeală prin care Rusia încearcă să păcălească apărarea ucraineană

Rusia a început să echipeze dronele Shahed cu rachete aer-aer false (machete), o tactică menită să inducă în eroare sistemele de apărare ale Ucrainei, a declarat Serhii „Flash” Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al Apărării, potrivit Kyiv Post.

Beskrestnov spune că forțele ruse au instalat replici ale rachetelor R‑60 pe dronele de atac, încercând să intimideze aviația ucraineană și să atragă atenția unităților de interceptare.

„Scopul este de a intimida aviația noastră și de a atrage atenția unităților de interceptare”, a explicat Beskrestnov.

Tactică de saturare a apărării aeriene

Utilizarea dronelor‑momeală a devenit o practică obișnuită în atacurile rusești, menită să complice reacția Ucrainei în fața valurilor de drone. Tactica sugerează și un efort al Rusiei de conservare a armelor rare, complicând în același timp răspunsul ucrainean, forțând apărătorii să irosească resurse pe momeli.

„Aviația militară știe cum să răspundă unor astfel de situații”, a asigurat consilierul, subliniind că numeroase unități de interceptare din diferite structuri vor încerca să neutralizeze ceea ce pare a fi o țintă importantă.

Dronele Shahed, de concepție iraniană, au devenit una dintre principalele arme folosite de Rusia pentru lovituri la distanță mare.

Anul trecut, Ucraina a identificat pentru prima dată un Shahed echipat cu o rachetă reală R‑60.

Montarea de rachete false sugerează că Moscova încearcă să economisească armament real, obligând totodată apărarea ucraineană să consume resurse pentru neutralizarea unor ținte nepericuloase.

Beskrestnov a subliniat că devine crucială dezvoltarea unor metode de diferențiere între dronele cu armament real și cele cu machete: „Trebuie să găsim modalități de a distinge dronele Shahed echipate cu rachete false.”