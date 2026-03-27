Putin s-a întâlnit cu oligarhii ruși ca să facă rost de bani pentru continuarea războiului din Ucraina. Kremlinul neagă: „Nu a fost iniţiativa preşedintelui”

Putin ar fi cerut donații bogătașilor ruși, pentru a putea continua campania militară, susține presa independentă. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului neagă o astfel de situație și spune că, de fapt, oligarhii s-au oferit să plătească pentru continuarea „operațiunii speciale”, în contextul creșterii deficitului bugetului public.

Vladimir Putin s-a întâlnit cu mai mulți afaceriști bogați din Rusia, în contextul economic dificil și al războiului pe care l-a pornit în Ucraina, iar unul dintre oligarhi s-ar fi oferit să dea bani pentru continuarea „operațiunii speciale”.

„Unul dintre participanții la reuniune a afirmat, într-adevăr, că, în opinia sa, e necesar să fie alocată o sumă considerabilă statului şi că este vorba despre o decizie a familiei sale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la conferinţa telefonică zilnică, însă a refuzat să dezvăluie numele persoanei respective.

El a precizat că „nu a fost iniţiativa preşedintelui Putin. Deşi, desigur, şeful statului a salutat o astfel de iniţiativă", scrie Agerpres.

Peskov a argumentat că decizia a fost luată deoarece „marea majoritate a celor prezenți la reuniune și-au început afacerile în anii 1990 şi că acestea, în mare parte, au avut cumva legătură cu statul”.

De aceea, „mulţi consideră acum că este datoria lor să vină cu aceste contribuţii”, a precizat el.

Conform unei publicații a portalului The Bell, Putin a cerut la această reuniune oamenilor de afaceri să contribuie la bugetul de război cu profiturile generate de închiderea strâmtorii Ormuz, ca urmare a conflictului din Iran.

Însă, Kremlinul a dezmințit atât faptul că s-ar fi menționat contribuții pentru războiul din Ucraina, cât şi că Putin ar fi făcut personal o astfel de solicitare.

În paralel, The Bell a citat surse prezente la reuniune potrivit cărora la întâlnire s-a spus că „vom lupta” şi „vom ajunge până la frontiera Donbasului”. Publicația a adăugat că unii dintre cei prezenţi au răspuns imediat solicitării, precum oligarhul daghestanez Suleiman Kerimov, care a promis o contribuţie de 100 miliarde ruble (circa 1,232 miliarde dolari) şi cel puţin încă o om de afaceri a sprijinit ideea, deşi nu a precizat contribuţia sa.

Cei prezenţi au recunoscut momentul economic dificil în care se află ţara şi, potrivit canalului de presă independent, ideea iniţială de a strânge fonduri de la oligarhii ruşi a venit de la directorul companiei petroliere Rosneft, Igor Sechin, foarte apropiat de Putin.

Pe de altă parte, Peskov a negat, de asemenea, că o astfel de iniţiativă ar fi venit de la Sechin.

Joi, imediat după terminarea întâlnirii, președintele Uniunii Industriaşilor şi Antreprenorilor din Rusia, Alexandr Shokhin, a declarat că președintele i-a avertizat pe oamenii de afaceri ruşi că majorarea profiturilor generată de scumpirea produselor exportate ca urmare a închiderii strâmtorii Ormuz este temporară.

„Preşedintele spune că speră ca, posibil, criza să se rezolve în următoarele trei sau patru săptămâni", a declarat el pentru presa locală.

Potrivit presei din Rusia, la reuniune ar fi participat oameni de afaceri precum Vladimir Potanin (presedintele Norilsk Nickel), Vladimir Yevtushenkov (AFK System), Andrei Kostin (VTB Bank) şi Alexander Diukov (Gazprom Neft).

De asemenea, au fost prezenţi ministrul Dezvoltării Economice, Maxim Reshetnikov, ministrul Industriei şi Comerţului, Anton Alikhanov, şi adjunctul şefului Cabinetului prezidențial, Maxim Oreshkin.

În contextul înrăutăţirii condiţiilor economice ale ţării, al cărei PIB interanual a scăzut în ianuarie cu 2,1%, pentru prima dată la un astfel de eveniment Putin nu a acceptat întrebări.

Rusia beneficiază în mare măsură de creşterea preţului barilului de petrol ca urmare a închiderii strâmtorii Ormuz, însă experţii consideră că aceste câştiguri nu vor fi în niciun caz folosite pentru a acoperi deficitul bugetar, mai scrie EFE.