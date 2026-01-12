Oreșnik poate fi interceptată, dar numai din spațiu, spune un expert. România, Polonia și Germania dețin interceptorii-cheie

Racheta Oreșnik poate fi interceptată în timp ce află încă în spațiu de sistemele avansate de apărare antirachetă ale aliaților Ucrainei, spune Oleg Katkov, redactor-șef al Defense Express, relatează Liga.net.

„Racheta Oreșnik ar putea fi interceptată de sistemele moderne de apărare antirachetă, între care racheta Standard Missile 3 (SM-3) lansată de pe nave, precum și de sistemul Arrow 3 al Israelului”, explică el .

Factorul critic în ceea ce privește interceptarea este momentul separării focosului rachetei și aceasta ar trebui să fie în raza de acțiune a sistemelor de apărare antirachetă.

„Este imposibil de stabilit cu certitudine dacă sistemele partenere pot efectua astfel de interceptări. Parametrii oficiali ai SM-3 sau ai Arrow 3 nu au fost dezvăluiți”, notează expertul.

Rachetele SM-3 sunt amplasate pe nave echipate scutul Aegis, aflat în România și Polonia, în timp ce sisteme Arrow 3 sunt amplasată în Germania.

„Oreșnik”, o rachetă sovietică modernizată

Ucraina nu dispune în prezent de mijloacele necesare pentru a intercepta racheta „Oreșnik” pe întreaga traiectorie. În teorie, Forțele de Apărare ar putea încerca să distrugă focoasele deja separate folosind sistemele de rachete sol-aer Patriot, dar în practică, este puțin probabil, motivul fiind numărului limitat de ținte pe care aceste sisteme le pot urmări și ataca simultan.

În ceea ce privește viteza declarată de Rusia a rachetelor, și anume de 13.000 km/h, Katkov explică că aceasta înseamnă aproximativ 3,6 km/s, o capabilitate specifică rachetelor balistice cu rază medie de acțiune.

El subliniază că „Oreșnik” este, în esență, o versiune modernizată a sistemului de rachete sovietic „Pioneer”, aflat în servicu între 1976 și 1988.

Totuși până și sistemele avansate de apărare aeriană ale partenerilor s-ar confrunta cu limitări semnificative în interceptarea unor astfel de rachete, iar capacitățile Ucrainei sunt în continuare insuficiente pentru a acoperi nevoile de apărare în contextul unor atacuri combinate zilnice.

Alți experți spun că racheta s-ar baza pe tehnologie învechită

Andrii Kulchytskyi, expert la Institutul de Cercetări Științifice pentru Expertize Criminalistice din Kiev, a declarat pentru CNN că o analiză a epavei rachetei Oreșnik, lansată într-un atac asupra Dnipro în 2024, sugerează că „nu este nimic prea impresionant în utilizarea sa” .

„Iată un giroscop al Oreșnik – Iuri Gagarin a zburat cu unul dintre acestea” , a comentat el.

Un alt expert a declarat că au fost găsite și tuburi vidate din epoca sovietică.

United24 Media a relatat că sistemul de navigație inerțială al rachetei este controlat de un giroscop analog. Plăcile de control recuperate din rămășițe indică prezența unor tuburi de electroni încapsulate în sticlă – ceea ce sugerează că arhitectura rachetei nu este complet digitală.

Unele componente poartă marcaje de fabricație din 2018, ceea ce indică faptul că probabil au fost destinate unor proiecte anterioare.

În noiembrie 2024, după prima utilizare a sistemului Oreșnik asupra orașului Dnipro, Kirilo Budanov, pe atunci șeful spionajului ucrainean a declarat că sistemul în sine era de fapt Kedr .

Vadim Skibițki, adjunctul șefului DIU, a declarat că Rusia a început noi activități de cercetare și dezvoltare în 2018-2019, proiectul Kedr RV. Scopul a fost dezvoltarea unui sistem de rachete care să înlocuiască RS-24 Iars, o rachetă sovietică reintrodusă în serviciu.

Sistemul de rachete Kedr a fost dezvoltat pe baza rachetei Rubej, dar, potrivit lui Skibițki, „ceva a mers prost”, astfel că nu s-a mai lucrat la proiect din 2017. În schimb, Rusia a lansat un nou proiect de cercetare și dezvoltare pe care l-a numit Oreșnik.