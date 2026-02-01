Atac rusesc asupra civililor: 15 mineri uciși după ce o dronă a lovit un autobuz în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk

Cel puțin 15 persoane au murit duminică, 1 februarie, după ce o dronă rusească a lovit un autobuz care transporta mineri civili în orașul Ternivka, din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk. Atacul face parte dintr-o ofensivă aeriană de amploare lansată de Rusia asupra infrastructurii energetice din Ucraina, relatează Kyiv Independent.

Potrivit companiei DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, autobuzul transporta mineri care își încheiaseră tura de lucru. În urma atacului, 15 persoane au fost ucise, iar alte șapte au fost rănite.

„Autobuzul transporta muncitori minieri – civili care nu erau implicați în luptă. Acesta este încă un atac brutal cu victime, doar pentru ziua de azi”, a declarat Dmytro Lubinets, comisarul Parlamentului Ucrainean pentru Drepturile Omului.

Atacul asupra autobuzului a avut loc în contextul unor lovituri repetate asupra minelor operate de DTEK, Rusia vizând din nou sectorul energetic ucrainean, deja grav afectat de bombardamentele din ultimele luni.

În aceeași zi, forțele ruse au lansat două atacuri și asupra orașului Zaporojie, din sudul Ucrainei. Cel puțin nouă persoane au fost rănite, printre care și un copil. Unul dintre atacuri a vizat o maternitate, potrivit autorităților ucrainene.

Loviturile au avut loc în pofida anunțurilor recente privind posibile progrese diplomatice. Pe fondul crizei energetice generate de atacurile rusești, președintele SUA, Donald Trump, anunțase pe 29 ianuarie că președintele rus Vladimir Putin ar fi acceptat să suspende atacurile asupra orașelor ucrainene pentru o perioadă de o săptămână.

Ulterior însă, Moscova a precizat că măsura se va aplica exclusiv Kievului și doar până la 1 februarie, chiar înainte de instalarea unui nou val de frig.

Autoritățile ucrainene acuză Rusia că continuă să vizeze în mod deliberat infrastructura critică și civilii, în timp ce negocierile privind un posibil acord de pace rămân fragile și fără rezultate concrete.