Atac masiv al Rusiei asupra unui oraș din centrul Ucrainei. Forțele ruse au atacat infrastructura feroviară din regiunea Sumî

Forțele rusești au lansat un atac masiv cu drone asupra orașului Cerkasî și a regiunii înconjurătoare luni dimineață, 2 februarie declanșând incendii și rănind cel puțin patru persoane, relatează Kyiv Post.

Într-o postare pe Telegram, Ihor Taburets, șeful Administrației Militare Regionale (OVA) din Cerkasî, a declarat că a fost o „noapte dificilă” penttru civilii din regiunea centrală.

„O noapte dificilă pentru regiunea Cerkasî. Rusia a lansat un atac aerian masiv. Înregistrăm doborârea unor drone inamice în mai multe locații, inclusiv în centrul regional. În urma atacului, au izbucnit incendii”, a scris oficialul local.

Conform informațiilor preliminare, patru persoane au fost rănite. Serviciile de urgență intervin la fața locului.

Rusia vizează infrastructura feroviară

Într-un atac separat, Rusia a atacat cu drone infrastructura feroviară din Konotop, regiunea Sumi, pentru a doua zi consecutiv.

Duminică, viceprim-ministrul pentru Restaurarea Ucrainei, Oleksii Kuleba, a scris pe Telegram că forțele rusești țintesc în mod deliberat instalații feroviare civile.

„Pentru a doua zi consecutiv, inamicul a atacat în mod intenționat infrastructura feroviară civilă din regiunea Sumi. O serie de atacuri cu drone asupra gării Konotop și a depoului de locomotive au avut loc de sâmbătă seara”, a declarat Kuleba.

El a precizat că liniile ferate, zona gării, atelierul de reparații și clădirea administrativă a depoului au fost avariate și au izbucnit incendii. Pompierii au intervenit în urma atacului, în timp ce muncitorii au rămas în adăposturi.

„Acestea nu sunt atacuri la întâmplare. Aceasta este o teroare sistemică împotriva logisticii civile – împotriva oamenilor care mențin traficul, comunicațiile și conexiunile. În ciuda pagubelor și întârzierilor, lucrătorii feroviari continuă să lucreze”, a adăugat oficialul.

Potrivit Forțelor Aeriene, începând cu ora 18:00, pe 1 februarie, Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 171 de drone inclusiv Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone. Rusia a lansat circa 100 de drone Shahed.

Atacul aerian a fost respins de aviația ucraineană, unități de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

„Până la ora 9:00 dimineața, apărarea aeriană doborâse sau suprimase 157 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul țării”, se arată în raport.