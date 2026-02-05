O nouă provocare pentru apărarea antiaeriană ucraineană. Cum transformă Rusia o dronă-momeală în armă de atac

Rusia testează o nouă utilizare a dronei multifuncționale Gerbera, adaptată pentru a transporta o dronă de atac de tip FPV (first-person view), o evoluție care ar putea extinde raza de lovire a forțelor ruse și ar complica suplimentar eforturile de apărare antiaeriană ale Ucrainei, scrie kyivpost.com.

Informația a fost făcută publică de Serhii Beskrestnov, expert ucrainean în tehnologii radio și consilier al Ministerului Apărării, care a precizat că este pentru prima dată când acest tip de dronă este folosit ca platformă de lansare pentru o dronă FPV. Marți, 3 februarie, Beskrestnov, cunoscut sub pseudonimul „Flash”, a publicat imagini cu resturile aparatului prăbușit, subliniind caracterul inedit al acestei utilizări.

Potrivit acestuia, sistemul ar fi putut fi configurat fie pentru misiuni de atac, fie pentru recunoaștere, însă drona propriu-zisă nu a fost recuperată de la locul impactului, ceea ce limitează evaluarea exactă a capabilităților sale.

Construită pe o structură ușoară din spumă, drona Gerbera este utilizată în mod obișnuit ca momeală pentru suprasolicitarea apărării aeriene ucrainene, ca dronă kamikaze cu încărcătură explozivă sau pentru misiuni de informații electronice, inclusiv identificarea pozițiilor sistemelor antiaeriene și evaluarea eficienței altor atacuri cu UAV-uri.

Platforma este ieftină, ușor de produs și de lansat, fiind introdusă în serviciu în cursul anului 2024. Adaptarea sa ca „transportator” de drone FPV ar putea permite Rusiei să trimită aparate de atac pe distanțe semnificativ mai mari, fără a consuma energia bateriilor în faza de deplasare către țintă.

Totodată, această modificare evidențiază strategia Moscovei de a testa soluții low-cost în domeniul dronelor, cu scopul de a-și extinde raza operațională și de a pune o presiune suplimentară asupra sistemelor de apărare aeriană ale Ucrainei.

„Nu este clar cât de larg va fi aplicată această soluție pe viitor, dar este important ca toată lumea să fie informată”, a avertizat Beskrestnov într-o postare pe Telegram.

În luna ianuarie, serviciile de informații militare ale Ucrainei au anunțat că Rusia a introdus un nou tip de dronă de atac, Geran-5, descrisă ca un aparat mai rapid și cu rază mai lungă de acțiune, propulsat cu motor cu reacție și realizat cu componente de proveniență externă.

Potrivit autorităților ucrainene, Geran-5, utilizată pentru prima dată în atacuri aeriene combinate la începutul anului 2026, cântărește aproximativ 850 de kilograme și poate atinge viteze de până la 600 de kilometri pe oră, o creștere semnificativă față de versiunile anterioare. Drona poate rămâne în aer timp de până la două ore, la altitudini de circa 6 kilometri, și poate lovi ținte aflate la aproape 1.000 de kilometri distanță.

Tot în ianuarie a fost raportat că Rusia recurge și la utilizarea rachetelor RM-48U scoase din uz, destinate inițial antrenamentelor, pe post de arme ofensive, în încercarea de a crește volumul atacurilor aeriene și de a suprasolicita apărarea antiaeriană a Kievului.