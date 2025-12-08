Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit subit. Anunțul Ministerului de Externe rus

Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Mațegora, a murit „în mod subit” pe 6 decembrie, la vârsta de 70 de ani, a anunțat luni Ministerul de Externe rus, în contextul intensificării relațiilor diplomatice, militare și economice dintre Moscova și Phenian.

Într-un comunicat oficial, diplomația rusă își exprimă „profundul regret” pentru moartea diplomatului, fără a oferi detalii despre cauza decesului.

Aleksandr Mațegora lucra în spațiul coreean încă de la sfârșitul anilor ’70 și vorbea fluent limba coreeană. În tot acest timp, el a contribuit la dezvoltarea cooperării economice și diplomatice dintre Coreea de Nord și Uniunea Sovietică, iar ulterior Rusia, arată MAE rus, conform The Moscow Times.

Diplomația rusă afirmă că, „sub conducerea sa avizată și sensibilă”, s-au format mai multe generații de diplomați și de specialiști ai Coreei, iar ambasadorul a fost „o forță motrice” în consolidarea legăturilor bilaterale.

Numit ambasador la Phenian în 2014, Mațegora ar fi jucat un rol central în apropierea dintre cele două state, despre care Moscova spune că a atins un „nivel fără precedent”.

Relații tot mai strânse între Moscova și Phenian

Rusia și Coreea de Nord și-au intensificat parteneriatul în ultimii ani, în special după vizita oficială a lui Vladimir Putin la Phenian în 2024, când cele două țări au semnat un pact de apărare reciprocă.

Coreea de Nord a susținut activ efortul de război al Rusiei în Ucraina, furnizând mii de soldați care au participat, între sfârșitul lui 2024 și primăvara lui 2025, la respingerea trupelor ucrainene din regiunea rusă Kursk, potrivit informațiilor prezentate de AFP. Phenianul ar fi trimis și arme și muniții Moscovei, în timp ce Coreea de Sud acuză Rusia că i-ar furniza la schimb tehnologii militare sensibile.