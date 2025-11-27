search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Limba rusă, obligatorie în școlile din Coreea de Nord. În Rusia, mii de persoane studiază coreeana

Publicat:

Coreea de Nord a introdus limba rusă ca materie obligatorie, începând cu clasa a patra, pe fondul relațiilor tot mai strânse cu Moscova.

FOTO:X/@NatalieRevolts
FOTO:X/@NatalieRevolts

Alexander Kozlov, ministrul resurselor naturale și mediului și copreședinte al comisiei interguvernamentale Rusia–Coreea de Nord, a declarat la o reuniune a comisiei de la Moscova că, în prezent, aproximativ 600 de persoane din Coreea de Nord studiază rusa, aceasta devenind astfel una dintre primele trei cele mai populare limbi străine din țară, scrie POLITICO.

În Rusia, 3.000 de elevi și 300 de studenți universitari învață limba coreeană, a adăugat el.

Kozlov a precizat că anul trecut, 96 de cetățeni nord-coreeni au fost admiși la universități rusești, inclusiv la MGIMO, instituția care pregătește diplomați. Alți 29 au fost înscriși în programe de geologie în Rusia anul acesta.

Oficialul rus a menționat că cele două țări colaborează în domeniul educației în sectoare precum bancar, energetic, medical și geologic. De asemenea, Rusia construiește un centru în Coreea de Nord pentru predarea limbii ruse la Universitatea Pedagogică Kim Chol Ju.

Relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord au devenit tot mai strânse după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Coreea de Nord furnizează arme Rusiei și trimite militari care luptă pe front sau participă la operațiuni de deminare în regiunea Kursk, teritoriu rusesc ocupat temporar de Ucraina. Totodată, două dintre cele mai active grupări de criminalitate cibernetică asociate statelor — Gamaredon din Rusia și Lazarus din Coreea de Nord — au fost surprinse colaborând și împărtășind resurse.

În august 2025, turiștii ruși au luat cu asalt stațiunile din Coreea de Nord, după ce companiile aeriene ruse au lansat zboruri directe către Phenian.

