Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
Rușii au atacat drumul peste barajul Peceneg din regiunea Harkov. Ruta aprovizionează soldații din prima linie

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia a atacat duminică barajul lacului de acumulare Peceneg din regiunea Harkov, forțând închiderea circulației peste infrastructură, care este o rută importantă de aprovizionare a trupelor ucrainene, au anunțat armata ucraineană și autoritățile locale, potrivit agențiilor interaționale de presă.

Rușii au atacat barajul Peceneg din regiunea Harkov FOTO X
Rușii au atacat barajul Peceneg din regiunea Harkov FOTO X

Drumul peste barajul Peceneghi care duce la sectoare din prima linie a frontului - Vovceansk, Veliki Burluk şi Kupiansk, aflat sub atacuri intense din partea rușilor - a fost închis, a declarat primarul localităţii Peceneg, Oleksandr Gusarov.

„Din fericire, nu au existat victime, deşi traficul pe baraj era foarte intens în acel moment. Experţii examinează amploarea pagubelor" , a precizat acesta.

Potrivit experților, drumul peste baraj este o rută de aprovizionare importantă pentru apărarea oraşului Vovceansk din regiunea Harkov. Rusia a anunțat ocuparea acestui oraș pe 1 decembrie, însă Kievul nu l-a declarat oficial pierdut.

Totodată, în cadrul atacului a fost distrus și un pod peste rezervorul de apă din apropierea satului Starîi Saltiv, conform unor informaţii ce au circulat pe canalele Telegram ucrainene.

Armata ucraineană încearcă să risipească îngrijorările cu privire la impactul asupra frontului 

Închiderea rutei peste barajul Peceneg nu va avea un impact substanţial asupra frontului, a dat asigurări Corpul 16 al armatei ucrainene, într-un comunicat, explicând că Ucraina a anticipat un astfel de atac, 

„Partea ucraineană este conştientă de multă vreme de riscurile potenţiale şi este pregătită pentru eventualitatea ca barajul să sufere daune critice. Au fost pregătite în prealabil planuri de atenuare a efectelor", a transmis armata ucraineană într-un comunicat în care subliniază că există rute alternative, iar trupele de pe linia frontului dispun de suficiente provizii de arme şi de muniţii.

Atacurile asupra rezervoarelor, barajelor sau centralelor nucleare sunt interzise în temeiul dreptului internaţional din pricina unor potențiale consecinţe catastrofale, se mai arată în comunicat.

Barajul Peceneg este „o instalație de importanță critică, care asigură aprovizionarea cu apă, stabilitatea ecosistemului și securitatea pentru zeci de așezări din regiunea Harkov”, a scris unitatea, ucraineană, adăugând că atacul Rusiei reprezintă „o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar și poate fi considerată crimă de război”.

În 2023, forţele ruse au aruncat în aer barajul Kahovka, pe cursul inferior al fluviului Nipru, în sudul Ucrainei, provocând inundaţii devastatoare și declanșând unul dintre cele mai mari dezastre ecologice și umanitare ale războiului la scară largă.

