De ce nu „a citit” Zelenski planul de pace al SUA. Declarațiile președintelui ucrainean înainte de întâlnirea de la Londra

Președintele Volodimir Zelenski a sosit luni în Marea Britanie pentru discuții cu prim-ministrul britanic Keir Starmer și cu alți lideri europeni, în contextul eforturilor reînnoite de soluționare a războiului dintre Rusia și Ucraina, a relatat Sky News.

Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz vor sosi și ei la Londra pentru a se întâlni cu liderul ucrainean, în contextul în care partenerii europeni ai Kievului încearcă să-și coordoneze strategia în fața ultimelor eforturi ale SUA în vederea unui acord de pace.

Cu toate că propunerea inițială de pace a fost revizuită în discuțiile ulterioare pe care SUA le-au purtat separat cu Ucraina și Rusia, Zelenski a declarat pentru Bloomberg că „chestiuni sensibile”, precum garanțiile de securitate și statutul regiunilor din estul Ucrainei, sunt în continuare dezbătute.

„Există viziuni ale SUA, Rusia și Ucraina — și nu avem o viziune unitară asupra Donbasului”, a declarat Zelenski pentru Bloomberg într-un interviu telefonic. Președintele ucrainean a spus că intenționează să ajungă la acorduri separate privind garanțiile de securitate cu partenerii occidentali, în special cu Washingtonul.

Săptămâna trecută, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, a vizitat SUA pentru a continua discuțiile cu partea americană privind planul de pace.

Trimisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit și cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 2 decembrie, însă întrevederea nu a reușit să producă niciun progres.

Zelenski a declarat că Umerov și șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, se îndreaptă spre Europa pentru a-l informa despre rezultatele ultimelor negocieri.

„Aștept informații detaliate de la ei despre tot ce li s-a comunicat emisarilor americani la Moscova și cu privire șla nuanțele pe care americanii sunt dispuși să le modifice în negocierile cu noi și cu rușii”, a declarat Zelenski pe rețelele sale de socializare pe 7 decembrie.

Keith Kellogg, trimisul lui Trump pentru Ucraina, a susținut că un acord de pace pare să fie aproape, menționând statutul regiunilor estice și centrala nucleară Zaporijie, ocupată de Rusia, drept problemele nerezolvate.

Donald Trump s-a arătat nemulțumit că Zelenski nu a citit planul de pace

În pofida acestor semnale, Trump a insinuat că Zelenski întârzie eforturile de pace, susținând că președintele ucrainean „nu a citit încă” propunerea de pace.

„Rusia nu are nicio problemă cu asta. Știți, Rusia ar prefera să aibă întreaga țară, dacă stai să te gândești”, a declarat Trump reporterilor de la Centrul Kennedy din Washington, DC, pe 7 decembrie.

Separat, Zelenski a declarat că Umerov și Hnatov vor prezenta un raport cuprinzător despre discuțiile de pace la întoarcerea lor în Europa, deoarece „unele probleme pot fi discutate doar față în față”.

După vizita sa la Londra, Zelenski urmează să meargă la Bruxelles pe 8 decembrie pentru a se întâlni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Potrivit președintelui Ucrainei, viitoarele discuții cu partenerii europeni vor viza, de asemenea, sprijin pentru apărarea aeriană și asistență financiară pe termen lung, în contextul în care țara sfâșiată de război se pregătește pentru o iarnă dificilă.

Înalt responsabil: Problema teritorială rămâne „cea mai problematică”

În contextul în care Moscova insistă în negocierile de pace asupra retragerii forţelor ucrainene din zonele aflate încă sub controlul Kievului în estul ţării, această problemă „rămâne şi este chestiunea cea mai problematică”, a declarat luni pentru AFP un înalt responsabil informat despre ultimele runde de discuţii între ucraineni şi americani în weekend, a cărui naţionalitate agenţia de presă franceză nu o divulgă, potrivit Agerpres.

Vladimir „Putin nu vrea să încheie un acord fără teritoriile (respective). Aşadar, ei (ruşii) caută toate opţiunile pentru a se asigura că Ucraina cedează teritoriul” din Donbas, regiunea din estul ţării parţial ocupată de Rusia, a adăugat acest oficial.

„Americanii pun presiune, de genul „mai repede, mai repede, mai repede”ca Ucraina să aprobe un plan care să pună capăt războiului, dar Kievul „nu poate accepta totul fără să examineze detaliile”, a subliniat acesta în declarații sub rezerva anonimatului.

Ucrainenii le-au transmis negociatorilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner că „sunt necesare o muncă mai intensă şi o căutare de idei”, conform sursei citate.

O nouă versiune din 20 de puncte, elaborată ulterior de americani şi ucraineni la Geneva, este „mai mult sau mai puţin acceptabilă” pentru Kiev, dar „probleme sensibile” rămân, a punctat oficialul citat.

După consultări separate între americani şi ruşi şi noi runde de discuţii americano-ucrainene în acest weekend în Florida, Zelenski urmează să primească un raport despre ceea ce s-a discutat la Miami de la negociatorii săi luni, la Londra, a confirmat această sursă alte relatări de presă în acest sens.