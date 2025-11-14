search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Rusia va aduce 12.000 de muncitori nord-coreeni pentru uriașa fabrică de drone Shahed, avertizează GUR

Publicat:

Rusia rămâne fără muncitori pentru producția dronelor de atac de mare distanță tip Shahed, iar serviciile de informații militare ale Ucrainei (GUR) spun că Moscova apelează la Coreea de Nord pentru a acoperi deficitul.

Mii de muncitori nord-coreeni urmează să meargă în Rusia FOTO Getty Images
Mii de muncitori nord-coreeni urmează să meargă în Rusia FOTO Getty Images

Potrivit GUR, Rusia intenționează să importe 12.000 de muncitori nord-coreeni pentru producția acestor drone până la finalul anului, potrivit unei postări pe Telegram din 14 noiembrie.

Noii lucrători ar urma să ajungă la fabrica Alabuga din Tatarstan, care produce cea mai mare parte a versiunilor rusești ale dronelor Shahed proiectate în Iran, cunoscute și sub numele de „Geran” și „Gerbera”, scrie Kyiv Independent.

Compania din spatele negocierilor

Potrivit raportului GUR, negocierile recente sunt purtate între Rusia și Jihyang Technology Trade Company, o companie-paravan pentru Green Pine. Green Pine este centrul rețelei de comerț cu armament al Coreei de Nord, inclusiv exportul de rachete balistice, și se află sub sancțiuni americane din 2010 pentru sprijinirea programului nuclear nord-coreean.

Rusia a recrutat intens muncitori din întreaga lume în curs de dezvoltare pentru a-și alimenta mașinăria de război, în special din Africa și Asia Centrală. Interpol investighează inclusiv acuzații de trafic de persoane în Botswana.

Însă chiar și înainte de război, Rusia depindea masiv de forță de muncă importată — așa-numiții „gastarbeiteri” — pentru munci grele, în special în Extremul Orient, unde populația rusă este afectată de natalitate scăzută și consum ridicat de alcool și droguri. Muncitorii nord-coreeni au fost mereu deosebit de căutați, mai notează publicația.

Condiții de muncă „asemănătoare sclaviei”

Angajați prin contracte care plătesc direct guvernului nord-coreean, Rusia profită de combinația de totalitarism și sărăcie din statul vecin. Un raport al Departamentului de Stat al SUA din 2017 nota condițiile „asemănătoare sclaviei” în care trăiesc muncitorii nord-coreeni în tabere de lucru, în special în exploatările forestiere. La acea vreme, se estima că aproximativ 20.000 de nord-coreeni intrau anual în Rusia.

Astăzi, acest flux de forță de muncă este amplificat de război. Un general ucrainean estima că, la începutul lunii octombrie, aproximativ 20.000 de nord-coreeni lucrau deja în fabricile de armament din Rusia. Coreea de Nord rămâne, de altfel, singurul guvern național în afara Federației Ruse cunoscut că a trimis soldați să lupte împotriva ucrainenilor de partea Moscovei.

În schimb, Rusia învață Coreea de Nord să producă arme moderne și să ducă un război modern.

