Alertă cu drone în Soci, la scurt timp după discursul lui Vladimir Putin despre războiul din Ucraina

Sirenele de alarmă au răsunat vineri în Soci, în sud-vestul Rusiei, la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin a susținut un discurs despre războiul din Ucraina și alte subiecte în cadrul unui forum organizat în oraș.

Autoritatea rusă pentru aviație civilă, Rosaviația, a anunțat suspendarea activităților pe aeroporturile din Soci și Gelendjik. Locuitorii din regiunea Krasnodar au primit alerte pe telefon privind un posibil atac cu drone ucrainene, fiind sfătuiți să evite deplasările pe străzi și să stea departe de ferestre, relatează vineri agenția dpa, preluat de Agerpres.

Nu este clar unde se afla Putin în momentul alertei. Soci găzduiește o reședință puternic securizată a președintelui rus, unde acesta lucrează frecvent. Potrivit datelor Flightradar24, mai multe avioane cu destinația Soci au fost observate zburând în cerc deasupra Caucazului de Nord în timpul incidentului.

În discursul său, Putin a acuzat Europa că alimentează conflictul din Ucraina și a afirmat că Rusia se confruntă cu „întregul bloc NATO” pe front, unde armata rusă ar avansa. Liderul de la Kremlin a mai susținut că armata ucraineană desfășoară atacuri în jurul centralei nucleare Zaporojie, aflată sub control rusesc și fără alimentare electrică externă de peste o săptămână, avertizând că Moscova ar putea riposta prin lovituri asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Putin a criticat și planurile europene de înarmare, făcând referire la Germania, care intenționează să își transforme armata în cea mai puternică de pe continent. „Monitorizăm îndeaproape militarizarea crescândă a Europei. În Germania, de exemplu, se spune că armata germană ar trebui să devină cea mai puternică din Europa. Foarte bine. Auzim asta şi urmărim să vedem ce se înţelege prin asta”, a spus el.

Președintele rus a transmis, de asemenea, un avertisment Statelor Unite să nu furnizeze Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune și și-a exprimat sprijinul pentru propunerile președintelui american Donald Trump privind încetarea conflictului din Orientul Mijlociu.