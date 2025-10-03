search
Vineri, 3 Octombrie 2025
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din spațiul NATO

Publicat:

La reuniunea Clubului Valdai din 2 octombrie 2025, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a răspuns în mod batjocoritor la o întrebare privind dronele rusești care au pătruns recent în spațiul aerian al unor state membre NATO.

Vladimir Putin a răspuns în mod batjocoritor la o întrebare. FOTO: Profimedia
Vladimir Putin a răspuns în mod batjocoritor la o întrebare. FOTO: Profimedia

„Vladimir Vladimirovici, de ce trimiteți atât de multe drone în Danemarca?”, l-a întrebat moderatorul discuției. În replică, Putin a comparat situația cu observațiile de OZN-uri și a sugerat, cu un zâmbet ironic, că astfel de incidente vor continua zilnic.

„Oamenii care odinioară se distrau cu obiectele zburătoare neidentificate (OZN) se simt bine acum acolo. Sunt destui excentrici și la ei, ca și la noi… Acum vor fi lansate în fiecare zi. Să îi lăsăm să le prindă! Dar, serios, noi nu avem drone care să ajungă până la Lisabona. Există o anumită rază, dar nu există ținte acolo, ceea ce e cel mai important”, a spus Putin, conform dialog.ua.

Declarațiile sale, considerate cinice, vin după ce în ultimele săptămâni mai multe state NATO au raportat zboruri ale unor drone rusești deasupra teritoriului lor. Chiar noaptea trecută, aeroportul din Munchen, Germania, a fost închis după ce au fost observate drone în apropierea spațiului său aerian. Aproape 3.000 de pasageri au fost afectați, potrivit BBC. Dronele sunt neidentificate, momentan.

Cel mai grav incident a avut loc în Polonia, unde Rusia ar fi trimis aproape douăzeci de drone de atac, iar pentru interceptarea lor a fost nevoie de intervenția aviației Alianței. Ulterior, drone rusești au fost semnalate și în Germania, Danemarca, Norvegia și alte state vecine.

Există suspiciuni că o parte dintre aceste lansări sunt efectuate de pe navele așa-numitei „flote fantomă”, pe care Moscova o utilizează pentru a evita sancțiunile internaționale. Analiștii consideră că Rusia crește deliberat nivelul de tensiune și folosește dronele ca instrument de presiune asupra aliaților.

Deși până acum aceste atacuri nu s-au transformat în lovituri directe asupra teritoriului NATO, experții avertizează că un astfel de scenariu ar putea deveni următorul pas în războiul hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva Occidentului.

Rusia

