Putin anunță că monitorizează „militarizarea Europei” şi promite „un răspuns foarte convingător la ameninţări”

Vladimir Putin a declarat joi că Rusia mamonitorizează îndeaproape „militarizarea crescândă a Europei”, promiţând un „răspuns la ameninţări”, în contextul în care ţările europene îşi intensifică investiţiile militare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022.

„Răspunsul la ameninţări va fi, ca să spunem aşa, foarte convingător. Mă refer la răspuns. Noi înşine nu am iniţiat niciodată o confruntare militară", a declarat președintele rus la un forum din Soci, sud-vestul Rusiei, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Liderul de la Kremlin a acuzat, de asemenea, Europa că împiedică o soluţionare a războiului din Ucraina şi că „escaladează permanent" conflictul.

„Deci NATO este tigrul de hârtie?”

Vladimir Putin a spus că Rusia luptă împotriva „întregului bloc NATO" în Ucraina şi că armata rusă avansează pe linia frontului.

„Deci NATO este tigrul de hârtie?”, a adăugat el, o sintagmă folosită recent de preşedintele american Donald Trump pentru a descrie puterea militară rusă.

Președintele rus a acuzat, de asemenea, armata Kievului că efectuează atacuri în jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, care se află sub control rusesc şi este fără alimentare electrică externa de peste o săptămâna, ameninţând că va ataca în replică infrastructuri energetice ucrainene.