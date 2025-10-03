Putin spune că trimiterea de rachete Tomahawk la Kiev ar reprezenta o „nouă escaladare” între Rusia şi SUA

Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că trimiterea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune la Kiev ar reprezenta „o noua escaladare” între Moscova şi Washington. Afirmația vine în contextul în care oficialii americani iau în considerare vânzarea acestor arme europenilor pentru livrarea lor în Ucraina.

„Utilizarea rachetelor Tomahawk este imposibilă fără participarea directă a personalului militar american. Aceasta ar însemna o noua escaladare (...), în special în relaţiile dintre Rusia şi Statele Unite", a avertizat preşedintele rus în cadrul unui forum de discuţii la Soci, în sud-vestul Rusiei, relatează AFP, citată de Agerpres.

SUA analizează o cerere a Ucrainei privind livrarea de rachete Tomahawk, cu o rază de acţiune de 2.500 km, suficient pentru a lovi Moscova şi cea mai mare parte a Rusiei europene dacă sunt lansate din Ucraina.

Ucraina şi-a dezvoltat propria rachetă cu rază lungă de acţiune, denumită Flamingo, dar nu se cunoaşte numărul acestora, având în vedere că racheta se află în faza incipientă de producţie.

„Ucraina are o nevoie operațională reală de a lovi adânc în spatele liniilor rusești”

Tomahawk, racheta emblematică a US Navy, cu o rază de acțiune de până la 2.500 km – ar conferi Ucrainei capacitatea de a lovi adânc în spatele liniilor rusești, inclusiv ținte strategice aflate pe teritoriul Federației Ruse. Nu este vorba despre un avantaj tactic pe teren, ci despre slăbirea capacității Moscovei de a susține războiul logistic, explică George Barros, analist al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), într-un interviu acordat publicației Kyiv Post.

„Ucraina are o nevoie operațională reală de a lovi adânc în spatele liniilor rusești – atât în zona intermediară, cât și în adâncime”, afirmă Barros. Rachetele dezvoltate local sau dronele cu rază lungă de acțiune nu oferă, în prezent, capacitatea de a transporta încărcături utile mari, ceea ce limitează semnificativ efectul asupra infrastructurii militare ruse.

Tomahawk-urile pot însă transporta focoase puternice și pot lovi ținte specializate sau întărite, într-o manieră imposibilă pentru sistemele ucrainene actuale. „Nu sunt o soluție miraculoasă, dar reprezintă un salt semnificativ în capacitățile ucrainene de a submina logistica rusă”, punctează analistul american.