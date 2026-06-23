Acuzațiile lui Putin: Ucraina și Occidentul încearcă să destabilizeze Rusia. „Occidentul lucrează pentru ei, dronele vin în număr uriaș”

Președintele rus Vladimir Putin a acuzat marți Ucraina că lovește infrastructura civilă din Rusia cu scopul de a provoca instabilitate socială și a arătat cu degetul spre Occident.

Vorbind în fața absolvenților instituțiilor militare și de securitate, liderul de la Kremlin a comentat pentru prima dată atacurile recente, după ce drone ucrainene au vizat săptămâna trecută o rafinărie din zona Moscovei, potrivit Reuters.

„Loviturile asupra infrastructurii civile - ce urmăresc acestea? Să destabilizeze societatea, în condițiile unui asalt masiv, când întregul Occident lucrează pentru ei, iar dronele vin în număr uriaș, pentru a crea un sentiment de incertitudine cu privire la acțiunile forțelor armate ruse”, a afirmat Putin.

Atacurile asupra rafinăriilor s-au intensificat

Reuters notează că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești s-au dublat de la începutul anului 2026, generând cozi la benzinării și creșteri de preț în unele regiuni.

Kievul susține că vizează o sursă esențială de finanțare a efortului de război al Rusiei și că dorește să arate populației ruse că războiul nu mai este unul îndepărtat.

Ce spune Putin despre situația de pe front

Putin a mai declarat că trupele ruse sunt aproape de a prelua controlul asupra localității Kostiantînivka, considerată un punct strategic în sudul „centurii de fortărețe” din regiunea Donețk, teritoriu pe care Moscova insistă ca Ucraina să îl cedeze.