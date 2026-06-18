Video Rușii au simțit pe pielea lor teroarea războiului. Atacul cu drone asupra Moscovei: blocuri, centre comerciale și locuințe au fost avariate

Un atac ucrainean cu drone desfășurat în noaptea de miercuri spre joi a provocat pagube în mai multe zone civile din Moscova și din regiunea Moscovei, potrivit autorităților ruse și presei internaționale.

Conform agenției de stat ruse TASS, citată de CNN, sistemele de apărare antiaeriană au doborât cel puțin 194 de drone care se îndreptau spre capitala Rusiei. Este cel mai mare atac de acest tip asupra Moscovei din ultimii doi ani.

Pe lângă incendiul izbucnit la o rafinărie din cartierul Kapotnia, autoritățile au raportat și pagube în zone rezidențiale și comerciale.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că echipele de intervenție au fost trimise în mai multe puncte afectate și a confirmat existența unor avarii la centrul comercial Sadovod din sud-estul orașului. CNN relatează că un bloc de locuințe și o sală de fitness au fost, de asemenea, avariate de fragmente căzute din drone.

Locatari evacuați după ce un bloc a fost lovit

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a anunțat că un bloc de locuințe din districtul Jukovski a fost avariat, iar locatarii au fost evacuați. Potrivit acestuia, o dronă a lovit clădirea, provocând distrugerea unei scări de incendiu și a două balcoane.

Imagini distribuite pe rețelele sociale și citate de publicația britanică The Guardian par să surprindă avarii la etajele superioare ale unui bloc înalt din aceeași zonă.

Vorobiov a mai declarat că au fost afectate și alte clădiri rezidențiale din suburbii, precum și o locuință din orașul Elektrostal, unde o femeie a suferit răni ușoare la umăr.

În orașul Liuberțî, resturi provenite din drone au avariat o sală de fitness, un centru comercial și o zonă industrială, a precizat guvernatorul, citat de Kyiv Independent. Acesta a raportat, de asemenea, incendii și pagube la mai multe case din localitățile Cehov și Pavlovski Posad.

Aeroportul Șeremetievo și-a suspendat temporar activitatea

Atacul a afectat și traficul aerian. Potrivit The Guardian, aeroportul Șeremetievo, cel mai aglomerat din Moscova, și-a suspendat temporar zborurile și a evacuat o parte dintre pasageri. Reprezentanții aeroportului au precizat că unele persoane s-au adăpostit în zona parcării.

Autoritățile ruse au anunțat că nu au fost raportate victime în Moscova și în regiunea capitalei, cu excepția femeii rănite ușor în Elektrostal.

Atacul vine la scurt timp după un bombardament masiv lansat de Rusia asupra Kievului și în contextul intensificării schimburilor de lovituri aeriene dintre cele două țări. Potrivit The Guardian, rafinăria din Kapotnia fusese vizată și cu o zi înainte, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris operațiunea drept „un răspuns just la atacurile rusești”.