Noapte sângeroasă în Ucraina. Atacuri rusești asupra regiunilor Zaporojie, Sumî și Poltava: cel puțin opt morți și zeci de răniți, inclusiv copii

Forțele ruse au lansat sâmbătă, 20 iunie, o nouă serie de atacuri asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, folosind bombe aeriene ghidate, drone și alte tipuri de muniții. Loviturile au vizat în principal zone civile și infrastructură urbană, provocând cel puțin opt morți și peste 30 de răniți, printre care și copii.

Zaporojie, sub ploaia bombelor ghidate

Cel mai grav atac a avut loc în orașul Zaporojie, din sudul Ucrainei, unde armata rusă a lansat nouă bombe aeriene ghidate asupra unor obiective civile.

Potrivit șefului Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov, exploziile au provocat incendii puternice și prăbușirea unor construcții. Bilanțul victimelor a crescut pe parcursul zilei, după ce echipele de salvare au descoperit trupul unei femei sub dărâmăturile unei locuințe particulare.

Până sâmbătă seara, autoritățile au confirmat moartea a cinci persoane și rănirea altor 12.

În urma bombardamentului, circulația pe barajul hidrocentralei DniproHES, unul dintre cele mai importante obiective energetice ale Ucrainei, a fost suspendată temporar din motive de siguranță.

Un mort și mai mulți răniți la Sumî

În nord-estul țării, orașul Sumî a fost lovit de șapte bombe aeriene ghidate lansate de aviația rusă.

Șeful Administrației Militare a orașului, Serhii Krivoșeienko, a anunțat că un bărbat și-a pierdut viața în urma atacului, iar alte cinci persoane au fost rănite. Printre victime se află patru femei și un bărbat, două dintre acestea necesitând internare.

Guvernatorul regiunii Sumî, Oleh Hrihorov, a precizat că loviturile au avariat cel puțin 20 de locuințe particulare, precum și mai multe obiective de infrastructură și curtea unei școli.

Atacul face parte din seria bombardamentelor aproape zilnice la care este supusă regiunea aflată în apropierea frontierei cu Federația Rusă.

Poltava, lovită seara de rachete și drone

Un nou atac a fost raportat sâmbătă seara în regiunea Poltava, din centrul Ucrainei.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență a anunțat că două persoane au fost ucise, iar alte 14 au fost rănite, printre acestea aflându-se și șase copii.

Loviturile au provocat incendii la mai multe întreprinderi industriale, iar autoritățile au mobilizat peste 100 de salvatori și 27 de autospeciale pentru stingerea focului și limitarea pagubelor.

Cu puțin timp înainte de atac, Forțele Aeriene ucrainene avertizaseră asupra unei amenințări cu rachete balistice și asupra apropierii unor drone de atac de tip kamikaze în direcția regiunii Poltava.

Aproape 100 de drone lansate într-o singură noapte

Atacurile asupra regiunilor Zaporojie, Sumî și Poltava au avut loc pe fondul unui nou val masiv de bombardamente aeriene lansate de Rusia împotriva Ucrainei.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, în noaptea de vineri spre sâmbătă armata rusă a lansat 99 de drone de atac, inclusiv aparate de tip Shahed, Gerbera și Italmas.

Sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au reușit să neutralizeze sau să bruieze 92 dintre acestea. Cu toate acestea, unele drone au reușit să își atingă țintele.

Un atac produs în noaptea precedentă asupra unei întreprinderi industriale din orașul Trostianeț, regiunea Sumî, a provocat un incendiu și rănirea a doi civili.

Seria de lovituri confirmă intensificarea campaniei aeriene ruse împotriva infrastructurii și centrelor urbane ucrainene, în timp ce Kievul continuă să ceară aliaților occidentali sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru protejarea populației civile.