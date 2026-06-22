Analiză Ucraina îl umilește din nou pe Putin. Inovațiile ucrainenilor erodează avantajul numeric al Rusiei

Vladimir Putin se confruntă cu una dintre cele mai delicate perioade ale războiului din Ucraina. În timp ce armata rusă continuă să exercite presiune pe frontul din est, Kievul reușește să lovească tot mai adânc în teritoriul Federației Ruse, transformând infrastructura strategică a Moscovei într-o țintă constantă.

Imaginile cu coloane uriașe de fum ridicându-se deasupra capitalei ruse au devenit rapid simbolul unei realități pe care Kremlinul încearcă să o ascundă: Ucraina poate lovi acum obiective esențiale aflate chiar în inima Rusiei.

Atacul a provocat îngrijorare în rândul locuitorilor Moscovei. Pe rețelele sociale au apărut numeroase relatări despre o „ploaie neagră” care ar fi căzut în zonele afectate de incendiu. Deși autoritățile au negat informația, canalele oficiale au recomandat ulterior populației să rămână în locuințe, să țină ferestrele închise și să evacueze copiii, persoanele vârstnice și bolnavii cu afecțiuni respiratorii, scrie Daily Mail.

Mesajul transmis de președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost unul direct.

„Noi nu am vrut acest război și nu l-am dorit niciodată. Dar dacă Ucraina arde, atunci și Moscova va arde”, a declarat liderul de la Kiev.

Fumul gros care s-a ridicat deasupra Moscovei după atacul cu drone lansat de Ucraina asupra celei mai mari rafinării din capitala Rusiei a transmis un mesaj greu de ignorat: războiul modern nu mai este câștigat exclusiv prin superioritate numerică sau prin stocuri uriașe de armament. Într-o confruntare tot mai dominată de tehnologie, Ucraina reușește să oblige armata lui Vladimir Putin să joace defensiv și să recupereze decalaje pe care, până nu demult, nici nu le considera o problemă.

De la declanșarea invaziei la scară largă, în februarie 2022, Rusia s-a bazat pe avantajul său tradițional: mai mulți soldați, mai multă tehnică militară și o capacitate superioară de a susține operațiuni de amploare. În paralel, Moscova a lovit constant infrastructura energetică și orașele ucrainene aflate departe de linia frontului.

Între timp însă, Ucraina a dezvoltat o industrie a dronelor care a schimbat regulile jocului. Aparatele fără pilot cu rază medie și lungă de acțiune permit acum atacuri asupra bazelor aeriene, convoaielor militare și instalațiilor petroliere aflate la sute de kilometri în interiorul teritoriului rus, notează Financial Times.

Rafinării, porturi și baze navale – noua strategie a Kievului

Atacul asupra Moscovei nu este un caz izolat. În ultimele luni, Ucraina a desfășurat o campanie sistematică împotriva infrastructurii energetice și logistice a Rusiei.

La începutul lunii, dronele ucrainene au lovit unul dintre cele mai importante terminale petroliere din Sankt Petersburg cu doar câteva ore înainte de deschiderea Forumului Economic Internațional, eveniment considerat de Kremlin drept vitrina economică a Rusiei în fața lumii.

Lovitura a avut o puternică încărcătură simbolică. Forumul, supranumit deseori „Davosul Rusiei”, era menit să demonstreze reziliența economiei ruse în fața sancțiunilor occidentale. În schimb, atacul a evidențiat vulnerabilitățile sistemului de apărare aeriană rus, mai ales că instalația vizată se află la doar câțiva kilometri de locul unde se desfășura reuniunea internațională.

În paralel, Ucraina a atacat în repetate rânduri rafinării importante precum cele de la Nijni Novgorod, Riazan, Perm, Tuapse, Samara sau Ufa. Unele dintre aceste obiective procesează milioane de tone de petrol anual și joacă un rol esențial în alimentarea economiei și a mașinii de război ruse.

Avansul Rusiei încetinește

Datele analizate de grupul finlandez Black Bird Group arată că ritmul înaintării ruse a scăzut semnificativ. În perioada februarie–mai 2026, forțele Moscovei au ocupat aproximativ 164 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean. În aceeași perioadă a anului trecut, câștigurile teritoriale depășiseră 1.150 de kilometri pătrați.

„Problema Rusiei este că tactica actuală nu îi mai oferă mijloacele necesare pentru a obține progrese majore, iar până acum nu a găsit o alternativă eficientă”, explică Emil Kastehelmi, cofondator al Black Bird Group.

Deși ofensiva rusă încetinește în mod tradițional la finalul iernii și revine în forță în luna mai, în acest an nu au apărut semne clare ale unei accelerări pe întreg frontul.

Comandanții ruși continuă să trimită grupuri mici de infanteriști în asalturi împotriva unor poziții puternic supravegheate de drone. De multe ori, aceste atacuri se transformă în misiuni sinucigașe.

Drona înlocuiește soldatul

Potrivit unor surse citate de Financial Times, robotizarea câmpului de luptă reduce importanța avantajului numeric.

„Nu mai ai nevoie de sute de mii de oameni în tranșee. Ai nevoie de zece sau douăzeci de mii de operatori de drone. Fața războiului se schimbă”, a declarat una dintre surse.

În consecință, avantajul demografic al Rusiei își pierde din relevanță. Oficialii ucraineni susțin că armata rusă pierde în prezent mai mulți militari decât poate recruta pentru a-i înlocui.

Datele bugetare ale Federației Ruse indică o scădere a numărului de recruți în primul trimestru al anului 2026, semn că mobilizarea resurselor umane devine tot mai dificilă.

Lovituri în adâncimea dispozitivului rus

Noua strategie ucraineană se bazează pe ceea ce militarii numesc „zona mediană” a frontului, o regiune aflată la aproximativ 150 de kilometri în spatele liniei de contact.

Din luna mai, sute de drone au atacat constant coridorul terestru care leagă Rusia de Crimeea ocupată. Această rută reprezintă una dintre cele mai importante artere logistice pentru aprovizionarea trupelor ruse din sudul Ucrainei.

„Lovim camioane în fiecare zi”, afirmă Artem Belenkov, șeful de stat major al Regimentului 412 de Sisteme Fără Pilot „Nemesis”.

Consecințele nu sunt decisive, dar devin din ce în ce mai costisitoare pentru armata rusă. Transporturile de combustibil și muniții întârzie, iar unitățile logistice sunt obligate să utilizeze vehicule mai mici și trasee secundare pentru a evita detectarea.

Industria militară rusă se apropie de limită

Moscova încearcă să răspundă provocării prin extinderea unităților specializate în drone, inclusiv a cunoscutului grup „Rubikon”.

Însă experții occidentali avertizează că industria de apărare rusă funcționează deja aproape de capacitatea maximă. Nivelul extrem de redus al șomajului face dificilă recrutarea specialiștilor necesari pentru sectoarele tehnologice avansate.

„Producția militară a crescut, dar a ajuns la limita posibilităților actuale. Fără investiții majore nu mai poate fi extinsă, iar astfel de investiții necesită ani”, afirmă un oficial occidental familiarizat cu situația.

În timp ce producția de drone și armament cu rază lungă continuă să primească resurse importante, alte segmente ale industriei militare ruse înregistrează stagnări.

Economia de război a Rusiei, sub presiune

Experții consideră că obiectivul Kievului este clar: reducerea veniturilor care alimentează efortul militar al Kremlinului.

Sectorul energetic reprezintă principala sursă de finanțare pentru războiul dus de Moscova în Ucraina. Fiecare rafinărie scoasă temporar din funcțiune, fiecare terminal petrolier afectat și fiecare navă avariată înseamnă costuri suplimentare pentru statul rus.

Zelenski îi dă un ultimatum lui Lukașenko să demonteze echipamentele de la graniță care ghidează dronele rusești. „Dacă nu le va elimina el, o vom face noi”

Potrivit unor informații publicate de Bloomberg, Ministerul rus de Finanțe și Banca Centrală au avertizat deja că deficitul bugetar ar putea crește periculos dacă ritmul actual al cheltuielilor militare va continua.

În acest context, atacurile ucrainene capătă nu doar o dimensiune militară, ci și una economică și psihologică.

Putin, între optimism și realitate

În ciuda dificultăților, Vladimir Putin continuă să susțină public că Rusia deține inițiativa strategică.

Foști oficiali de la Kremlin afirmă că liderul rus urmărește personal evoluțiile de pe front și primește rapoarte frecvente de la șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov.

„El este convins că victoria este doar o chestiune de timp. Militarilor li se permite să îi prezinte o imagine optimistă a situației, iar acest lucru influențează inevitabil modul în care percepe realitatea”, a declarat un fost înalt oficial rus.

În cadrul unei întâlniri recente cu militari ruși, Putin a fost întrebat în repetate rânduri când va reuși Rusia să dezvolte un echivalent al rețelei Starlink, utilizată de Ucraina pentru coordonarea operațiunilor cu drone.

Militarii au avertizat că Ucraina folosește deja roiuri de drone controlate prin inteligență artificială și că Rusia riscă să rămână în urmă în această competiție tehnologică.

Totuși, Rusia rămâne extrem de periculoasă

În pofida dificultăților de pe front, Rusia continuă să provoace pierderi semnificative Ucrainei.

Bombele ghidate lansate de aviația rusă lovesc aproape permanent pozițiile defensive ucrainene, zonele împădurite și localitățile aflate în apropierea frontului. Deficitul de sisteme moderne de apărare antiaeriană permite aeronavelor ruse să opereze relativ aproape de linia de contact.

„Lovesc orice loc unde cred că s-ar putea afla poziții ucrainene”, povestește un operator ucrainean de drone.

Potrivit acestuia, tactica este simplă: bombardamente masive cu bombe ghidate, urmate de infiltrarea unor grupuri mici de infanterie.

Această metodă a permis Rusiei să avanseze lent în zona orașului Kostiantinivka, una dintre verigile importante ale sistemului defensiv ucrainean din regiunea Donețk.

Blocaj strategic

În afara Donbasului însă, progresul Rusiei este limitat. Forțele ucrainene au lansat mai multe contraatacuri locale, iar linia frontului rămâne în mare parte stabilă.

Analiștii estimează că Rusia va utiliza în acest an peste 75.000 de bombe aeriene ghidate, comparativ cu aproximativ 60.000 în anul precedent.

„Bombele ghidate reprezintă problema pentru care Ucraina nu a găsit încă o soluție eficientă”, recunoaște Oleksii Melnik, expert al Centrului Razumkov.

În același timp, atacurile aeriene masive asupra orașelor ucrainene continuă să pună presiune asupra sistemului de apărare, în special în contextul deficitului de interceptoare pentru rachetele balistice și hipersonice.

Potrivit analistului polonez Konrad Muzyka, intensificarea atacurilor aeriene ar putea reflecta dificultățile întâmpinate de Rusia pe câmpul de luptă.

„Moscova va încerca să influențeze procesul decizional de la Kiev prin toate mijloacele disponibile. Totuși, fără o nouă mobilizare amplă, este greu de imaginat o schimbare radicală a situației militare în următoarele luni”, consideră acesta.

Lecția noului război

Experiența conflictului din Ucraina confirmă o tendință observată de numeroși experți militari: războaiele clasice de cucerire devin tot mai dificile.

Dronele, sistemele autonome și armele de precizie relativ ieftine reduc diferența dintre marile puteri și statele cu resurse mai limitate. Superioritatea numerică și bugetele militare uriașe nu mai garantează succesul pe câmpul de luptă.

Deși Rusia păstrează capacitatea de a provoca distrugeri majore și dispune încă de resurse considerabile, războiul din Ucraina arată că tehnologia poate diminua semnificativ avantajele tradiționale ale unei armate construite pentru conflictele secolului trecut.

Kremlinul ridică din nou spectrul războiului nuclear

Pe fondul acestor lovituri repetate, reacția Moscovei a devenit tot mai agresivă.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat că o confruntare directă între Rusia și NATO ar putea degenera rapid într-un schimb de lovituri nucleare cu „consecințe catastrofale”.

Autoritățile ruse fac razii pe străzi pentru a-i face rost lui Putin de bărbați pe care să-i trimită pe frontul din Ucraina

Șeful diplomației ruse a acuzat Occidentul că încearcă să extindă influența europeană și atlantică în spațiul ex-sovietic, menționând Ucraina, Republica Moldova și Armenia.

În același timp, Lavrov a insistat că Moscova este dispusă la negocieri doar în condițiile impuse de Kremlin și care să garanteze ceea ce Rusia numește „securitatea frontierelor sale occidentale”.

Mesajul a fost însoțit de o nouă promisiune de represalii împotriva Ucrainei.

„Vom desfășura în mod regulat atacuri masive asupra unor obiective care influențează direct capacitatea de luptă a Ucrainei”, a declarat Lavrov.

Vocile radicale cer folosirea armelor nucleare

Tonul belicos nu s-a limitat la declarațiile oficiale.

Mai multe figuri influente din cercurile naționaliste ruse au cerut măsuri extreme după atacurile asupra Moscovei.

Politologul Serghei Karaganov, supranumit în presa rusă „Profesorul Apocalipsei”, a susținut că Rusia ar trebui să ia în calcul utilizarea armelor nucleare împotriva Occidentului.

„Poate că va trebui, doamne ferește, să lansăm un atac nuclear împotriva Vestului”, a afirmat acesta.

La rândul său, oligarhul Konstantin Malofeev s-a întrebat public de ce Moscova nu utilizează arsenalul nuclear acumulat în perioada sovietică.

Alți politicieni apropiați Kremlinului au cerut intensificarea bombardamentelor și extinderea operațiunilor militare împotriva Ucrainei.

Zelenski încearcă să construiască o „coaliție antirachetă”

În paralel, președintele ucrainean încearcă să capitalizeze succesul operațiunilor din interiorul Rusiei prin consolidarea sprijinului occidental.

La Bruxelles, Zelenski a discutat cu liderii NATO și ai Uniunii Europene despre noi măsuri de sprijin militar. Germania și Ucraina au semnat un acord pentru dezvoltarea comună a unor sisteme de apărare capabile să intercepteze rachete balistice.

Liderul ucrainean a descris proiectul drept începutul unei „coaliții antirachetă” și a invitat alte state să se alăture inițiativei.

Totodată, el a cerut sancțiuni suplimentare împotriva sectoarelor energetic și militar ale Rusiei.

„Toată lumea trebuie să exercite presiuni asupra lui Putin: ucrainenii, europenii, americanii și chiar rușii. A venit timpul ca oamenii să își aducă liderul cu picioarele pe pământ”, a declarat Zelenski.

Pentru Kremlin, problema nu mai este doar militară. Fiecare explozie la Moscova, fiecare rafinărie afectată și fiecare avertisment adresat populației reprezintă o lovitură directă la imaginea de invulnerabilitate pe care Vladimir Putin a construit-o timp de două decenii.

Iar faptul că răspunsul Moscovei se traduce tot mai des prin amenințări nucleare sugerează că aceste lovituri produc efecte mult mai profunde decât pagubele materiale pe care le lasă în urmă.