 Impactul reducerii debitului Dunării, discutat la nivel diplomatic. Miniștrii de Externe român și sârb au analizat posibilitățile unei acțiuni coordonate | adevarul.ro
search
Miercuri, 5 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Impactul reducerii debitului Dunării, discutat la nivel diplomatic. Miniștrii de Externe român și sârb au analizat posibilitățile unei acțiuni coordonate

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și omologul său sârb, Marko Djuric, au discutat marți despre situația generată de „nivelurile excepțional de scăzute ale apei și impactul reducerii debitului Dunării asupra producției de energie nucleară”.

image

Potrivit șefei diplomației române, subiectul se află de mai mult timp pe agenda discuțiilor dintre cele două state, având în vedere proiectele energetice comune și planurile de dezvoltare care depind de debitul Dunării.

„În ultimul an am discutat frecvent despre acest subiect, dat fiind prioritatea pe care ambele țări o acordă proiectelor comune de producție de energie, dar și planurilor viitoare care depind de debitul Dunării, atât din ceea ce privește viitoarele reactoare 3 și 4, cât și obiectivele Serbiei, pentru care am semnat de curând memorandumul privind schimbul de analize și date de impact”, a scris Oana Țoiu pe platforma X.

Cei doi miniștri au analizat posibilitățile unei acțiuni coordonate pentru limitarea efectelor asupra navigației, economiei și traficului fluvial:

„Am discutat despre posibilitățile de acțiune coordonată a celor două țări pentru atenuarea consecințelor asupra navigației, economiei și funcționării traficului fluvial și îi mulțumesc pentru rapiditatea cu care am facilitat contactul direct producătorii de energie și experții care monitorizează situația, precum și pentru deschiderea de a identifica soluții.Am discutat, de asemenea, și despre necesitatea coordonării rapide și a schimbului de informații relevante între toate țările riverane Dunării, direct afectate de această situație”.

Ministrul român de Externe a mulțumit autorităților sârbe pentru cooperarea în gestionarea crizei și pentru facilitarea dialogului dintre specialiștii din domeniul energetic.

„O bună colaborare în perioade de criză, bazată pe dialog transparent și pe obiective care răspund atât nevoilor propriilor cetățeni, cât și intereselor regiunii, este esențială. Vom continua să ne informăm reciproc zilnic cu privire la evoluția situației”, a transmis Oana Țoiu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Proiectul ignorat ani la rând care putea preveni criza de la Cernavodă. Radu Miruță: „Nu s-a mai întâmplat nimic din aprilie 2024”
digi24.ro
image
Nicușor Dan avertizează Parlamentul: Dacă adoptați astfel Legea decarbonizării voi uza de toate prerogativele constituționale
stirileprotv.ro
image
Bolojan anunță noi măsuri pentru economisirea energiei. Va urma o Hotărâre de Guvern pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă. Cum vor fi afectate marile companii
gandul.ro
image
Un loc emblematic din Europa, luat cu asalt de turiști înaintea eclipsei totale de Soare
mediafax.ro
image
Primul antrenor care refuză să-i ia locul lui Marius Baciu la FCSB: „Nu voi ajunge niciodată acolo!”
fanatik.ro
image
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
libertatea.ro
image
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit de Min. Apărării de la Moscova
digi24.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și a ”explodat”: ”O canalie! Nu credeam că există asemenea specimen”
digisport.ro
image
Cinci alimente din cămară care pot deveni un pericol pentru sănătate
click.ro
image
„NATO 3.0”. SUA anunță ce i-au transmis lui Lazurca, la Washington: „Am prezentat în avans abordarea noastră privind Europa”
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Reacţia unei turiste cipriote când a văzut cât costă o masă la un restaurant din Bucureşti
observatornews.ro
image
Minunea care i-a alinat suferința lui Ropotan după accidentul cu microbuzul lui Dinamo 2. Soția lui, Raluca, este din nou însărcinată!
cancan.ro
image
La 50 de ani, un bărbat a fost concediat și a trebuit să o ia de la capăt. Decizia care i-a schimbat viața
newsweek.ro
image
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
prosport.ro
image
Câți bani mai câștigă șoferii de Uber și Bolt după scumpirea motorinei şi benzinei. Sumele după taxe și carburant
playtech.ro
image
Gigi Becali a vorbit despre ruptura dintre căpitanul Tănase și Marius Baciu. „Mă interesez și o să intervin”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Consecințele negative pe care le poate avea adoptarea euro și cum pot capitaliza politic extremiștii pe această temă. Este România pregătită?
ziare.com
image
Cel mai bun jucător al Cupei Mondiale 2026 a ales între Real Madrid și Barcelona și e gata să semneze!
digisport.ro
image
Apa rece sau apa fierbinte? Temperatura ideală pentru a scoate petele de pe haine
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după votul din Parlament. Scandal uriaş!
romaniatv.net
image
Gata cu buletinele vechi! Cartea de identitate electronică devine documentul standard în România
mediaflux.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
VIDEO Alina Pușcău cere ajutor printr-un mesaj sfâșietor: „Am o boală foarte gravă. Mi s-a dus în oase. La sân, la axilă am cinci tumori. Una în piept”
actualitate.net
image
Preotul Bisericii „Sfânta Treime” din Chichiș i-a oferit lui Călin Georgescu o icoană și o cruce, după slujbă. Ropote de aplauze în lăcașul de cult pentru omagierea fostului candidat
actualitate.net
image
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”
click.ro
image
O turistă din Cipru explică de ce a renunțat la România: „Un singur motiv m-a făcut să nu mai vin”
click.ro
image
Virgil Ianțu, ironie la adresa lui Dan Negru: „V-ați speriat puțin, știu”
click.ro
vedetă foto Instagram jpg
Un actor celebru s-a despărțit de iubita care alegea să se satisfacă singură, neglijându-l constant
okmagazine.ro
O lectură din Homer. Tablou de Lawrence Alma-Tadema, aflat în colecția Philadelphia Museum of Art (© Google Art Project / Wikimedia Commons)
Cine a fost Homer, autorul Odiseei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată acum Cornelia Patrichi și Sidonia Spătaru, cele mai sexy balerine din „Epoca de Aur”. Secretul sănătății: „Uleiul de măsline”
image
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”

OK! Magazine

image
Superbitatea ținută ascunsă de la Palatul iordanian. Cine este această prințesă de o frumusețe rară?

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?