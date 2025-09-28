Foto Doi miri din Republica Moldova au votat în ziua în care și-au unit destinele

Doi tineri din Republica Moldova și-au exercitat dreptul de vot chiar în ziua nunții, iar poze cu ei în timp ce votează au fost făcute publice de autoritatea electorală de la Chișinău.

Cei doi miri au votat în cadrul unei secții de votare din satul Făleștii Noi din nordul Republicii Moldova.

Din imaginile foto se vede că oamenii care se aflau în interior au fost surprinși de gestul tinerilor, iar unii dintre ei au ținut să imortalizeze momentul.

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău, până la ora 16:00, au votat peste 218.670 de tineri cu vârstele cuprinse între 18 și 35 de ani.

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii regiunii separatiste transnistrene. Iar alte 301 funcționează în străinătate.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest, conform experților consultați de ,,Adevărul”.