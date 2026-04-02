Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Vot final în Parlamentul moldovean privind ieșirea din CSI, organizație fondată de Kremlin. Reacția opoziției pro-ruse

Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente (CSI), protocolul aferent, precum și statutul CSI au fost denunțate de aleșii moldoveni, votul marcând ieșirea Chișinăului din organizația fondată de Kremlin.

Chișinăul a ieșit din CSI. FOTO: Multimedia.parlament.md
Denunțarea acordurilor a fost inițiată de responsabilii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, subliniind că ,,valorile și principiile fundamentale ale CSI nu sunt respectate, în special prevederea conform căreia statele membre recunosc și respectă reciproc integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor existente. Acest principiu, care a stat la baza constituirii CSI, este încălcat de Federația Rusă, care desfășoară un război împotriva Ucrainei, a comis acte de agresiune împotriva Georgiei și menține ilegal trupe militare pe teritoriul Republicii Moldova”.

Totodată, reprezentanții MAE moldovean menționează că prezența în CSI este incompatibilă cu obiectivul țării privind aderarea la Uniunea Europeană.

Președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, precum și europarlamentarul Siegfried Mureșan a subliniat că votul este unul istoric.

,,CSI a făcut bine doar Federației Ruse și mult rău celorlalte state membre. CSI a fost folosită doar ca Rusia a vrut să poată să aibă influență și să controleze mai bine celelalte state membre, continuând modelul URSS. CSI nu a împiedicat Rusia să șantajeze, să invadeze sau să anexeze teritorii ale celorlalte state membre. Felicitări Parlamentului Republicii Moldova pentru acest vot, a scris eurodeputatul român, Siegried Mureșan, pe rețelele de socializare”, a anunțat Siegfried Mureșan. 

Votul a fost criticat de opoziție, prin vocea liderului Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, susținând că a avut loc ,,o tragedie împotriva întregului popor, împotriva economiei, dar și a cetățenilor aflați în Rusia”.

,,A fost votat în a doua lectură definitiv proiectul de retragere a Republicii Moldova din CSI. Aceasta este într-adevăr o tragedie și aceștia care au votat, care se numesc deputați, slujitori ai Moldovei, în campania electorală, n-au vorbit despre aceasta - idiotism, prostie, trădare, fascism adevărat împotriva țării, nu au vorbit despre aceasta. Și acum ei nici nu-și dau seama ce o să urmeze, nici nu conștientizează”, a adăugat Vladimir Voronin, fost președinte al Republicii Moldova și actual lider al PCRM.

Puterea a reacționat, menționând că decizia a fost una necesară. 

„Ani la rând, regulile de bază ale Comunității Statelor Independente au fost încălcate fără consecințe. Ani la rând ne-a fost ignorată integritatea și călcată în picioare suveranitatea. Noi nu mai avem dreptul moral să ne prefacem că această „comunitate” încă funcționează. Adevărul e unul, nu poți construi parteneriate acolo unde regulile sunt respectate doar pe hârtie. Prin retragerea din acordurile fondatoare spunem clar că nu mai tolerăm dubla măsură și refuzăm să fim parte a unei structuri care acoperă agresiunea”, au menționat reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Urmare a ieșirii din CSI, Chișinăul va economisi aproape 3,1 milioane de lei moldovenești, suma reprezentând plata anuală către bugetul organizației. 

,,Relațiile cu statele membre CSI vor continua după denunțare pe platforme bilaterale și multilaterale, iar Republica Moldova va rămâne parte la mai multe tratate ale CSI, în special în domeniul comercial-economic și social”, au menționat reprezentanții Parlamentului moldovean.

Până în prezent, Republica Moldova a denunțat aproximativ 70 de acorduri cu CSI. 

În luna iulie 2023, Republica Moldova a părăsit Comunitatea Statelor Independente pe linie parlamentară cu votul oferit de 53 deputați în cadrul ședinței Parlamentului. Și Ucraina a părăsit anterior Comunitatea Statelor Independente din care fac parte în prezent 9 din 15 state ale fostei Uniuni Sovietice.

CSI a fost fondată în anul 1991, iar câțiva ani mai târziu Republica Moldova a ratificat Acordul de constituire a organizației.

Din vara anului 2022, țara vecină a obţinut statutul de candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. 

