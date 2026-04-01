Maia Sandu, la Riga: ,,Rusia a încercat să preia Moldova, nu prin forță, ci prin procesele noastre democratice”

Președinta Maia Sandu a avut la Riga o întrevedere cu omologul său leton, Edgars Rinkēvičs, precum și a susținut o alocuțiune în Parlament, subliniind că Rusia a încercat să preia controlul asupra țării sale prin influențarea votului, dar ea își va recalibra strategia pentru următoarea țintă.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a început discursul din Parlamentul leton cu versurile unei poezii scrise de celebrul poet moldovean, Grigore Vieru.

,,În limba ta ți-e dor de mama, și vinul e mai vin, și prânzul e mai prânz. Și doar în limba ta poți râde singur, și doar în limba ta te poți opri din plâns. Au fost scrise în română, de un poet moldovean numit Grigore Vieru, în anii ‘60. Pe atunci, sub regimul sovietic, limbii noastre i se dăduse un alt nume. A-i spune numele adevărat era un act de sfidare. O declarație că un popor există atâta vreme cât limba sa există. În 1985, pe măsură ce Letonia își recăpăta independența, trupa Līvi a preluat acel poem și l-a pus pe muzică în letonă. Gândiți-vă la acest lucru. Două țări, două limbi care nu au rădăcini comune, dar care au împărtășit aceeași voință încăpățânată: refuzul de a fi suprimate”, a afirmat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

O Rusie mai agresivă

De la tribuna Legislativului, lidera de la Chișinău a vorbit și despre faptul că țara sa aspiră să devină membră a Uniunii Europene, la fel ca Letonia, în ciuda eforturilor Moscovei de a împiedica această aderare.

,,Letonia a făcut această călătorie în timp de pace. Noi o facem cu un război la ușă, cu o Rusie mai agresivă decât a fost în ultimele decenii și cu o lume mai instabilă decât și-ar fi dorit oricare dintre noi. Pe acest fundal, Rusia a încercat să preia Moldova, nu prin forță, ci prin procesele noastre democratice. Iar în acest scop, alegerile sunt instrumentul perfect. Strategia Moscovei a fost sistematică. Testată la alegeri regionale și locale. Ajustată. Apoi desfășurată pe deplin în campania noastră prezidențială și în referendumul pentru UE, care a trecut în ciuda interferențelor masive. Dar adevărata miză au fost alegerile parlamentare. Miza era să preia parlamentul, să instaleze un guvern controlat de Rusia, să zdrobească democrația noastră, să tragă Moldova înapoi într-o zonă gri și să o folosească împotriva Ucrainei și a Europei”, a adăugat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a detaliat modul în care Kremlinul a încercat să preia puterea, finanțând timp de trei ani șapte partide, printre care care unul a fost declarat neconstituțional, făcând referire la partidul Șor, condus de oligarhul fugar Ilan Șor. Dar Moscova a creat imediat clone, printre care și Blocul Victorie pe care l-a lansat la Moscova fugarul pro-rus.

,,Libertatea de întrunire s-a transformat în proteste plătite, anchetatorii au găsit liste de participanți, rute de transport, plicuri cu bani. Pe măsură ce ziua alegerilor se apropia, oamenilor li se ofereau deschis până la trei mii de euro pe lună pentru a participa la proteste. Libertatea religioasă a devenit un canal de recrutare, preoți trimiși în așa-zise pelerinaje în străinătate, revenind instruiți despre mesaje politice și influență pe rețelele sociale. Și chiar în ziua alegerilor, presa independentă și infrastructura electorală au fost supuse unor atacuri cibernetice, cu intenția clară de a crea percepția că guvernul, nu Rusia, interferează cu rezultatele”, a explicat Maia Sandu.

Aproape 2% din BIP-ul Chișinăului

Lidera de la Chișinău a mai menționat că Rusia a promovat dezinformarea și propaganda, cheltuind sume uriașe de bani pentru toate instrumentele menite să influențeze votul și să preia țara sa.

,,Toate acestea au fost susținute de fluxuri fără precedent de bani ilegali. Când canalele convenționale au fost blocate, operațiunea s-a mutat spre criptomonede. Un singur portofel cripto, descoperit de instituțiile noastre, conținea peste o sută de milioane de euro: fonduri direcționate către ferme de troli, mass-media false, proteste și cumpărare de voturi. Estimăm că Rusia a mobilizat fonduri ilegale echivalente cu aproximativ două procente din PIB-ul nostru pentru a influența acele alegeri: dublu față de cât a cheltuit pentru a distorsiona referendumul nostru cu privire la aderarea la UE cu un an înainte. Ce am învățat este că instrumentul său cel mai periculos nu este cel care flutură deschis steagul rus. Acea amenințare este vizibilă, iar amenințările vizibile pot fi combătute. Forma mai periculoasă de interferență nu vine întotdeauna îmbrăcată în culorile Rusiei. Uneori poartă hainele îndoielii rezonabile”, a conchis Maia Sandu.

Susținerea Letoniei

Tot la Riga, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și omologul său leton, Edgars Rinkēvičs, au discutat despre consolidarea parteneriatului dintre cele două state, precum și despre sprijinul Letoniei pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

,,Credem cu tărie că Republica Moldova trebuie să devină parte a Uniunii Europene cât mai curând posibil. Am susținut întotdeauna aderarea rapidă a Republicii Moldova, credem că negocierile trebuie deschise imediat și vom rămâne neclintiți în sprijinul nostru”, a afirmat șeful statului leton.

Președinta Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este pregătită să facă parte din coaliția de voință care va garanta securitatea Ucraina după încheierea războiului.

Maia Sandu a efectuat vizita la Riga la invitația omologului său leton.