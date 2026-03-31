Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, dată în judecată de un separatist de la Tiraspol. Ce invocă în cerere

Ruslan Mova, fostul șef al așa-numitului Minister de Interne al regiunii transnistrene, a dat-o în judecată pe Maia Sandu după ce i-a retras cetățenia Republicii Moldova. Acesta solicită verificarea legalității actelor administrative emise în acest sens.

Ședința de judecată este programată pentru data de 29 septembrie a acestui an în cadrul Judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Râșcani.

În data de 29 martie, Ruslan Mova a dorit să revină în țara vecină prin punctul de trecere a frontierei de la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC), dar angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) i-au refuzat intrarea, invocând articolul ce prevede „neautorizarea traversării frontierei de stat de către străinii care nu întrunesc condițiile de intrare în Republica Moldova”.

Retragerea cetățeniei moldovenești

Ruslan Mova a rămas în luna februarie a acestui an fără cetățenie după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a retras-o atât lui, cât și altor opt indivizi. Este vorba de persoane care ocupă sau au ocupat funcții în regiunea separatistă transnistreană, precum și care au luptat de partea separatiștilor în războiul din 1992.

Retragerea cetățeniei a fost inițiată de Agenția Servicii Publice (ASP), procesul fiind demarat după ce Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a sesizat instituția privind fapte deosebit de grave comise de cei nouă indivizi.

„Aceste fapte au fost comise în interesul unui stat străin care încalcă neutralitatea țării noastre și desfășoară un război de agresiune împotriva statului vecin Ucraina. Retragerea cetățeniei este o măsură prevăzută de lege, aplicată în cazurile în care sunt afectate interesele fundamentale ale Republicii Moldova”, a detaliat Stanislav Secrieru, consilier prezidențial în domeniul securității naționale.

Ruslan Mova, de 54 de ani, a condus pretinsul Minister de Interne de la Tiraspol în perioada 19 decembrie 2016- 9 iulie 2021. El s-a remarcat în spațiul public, inclusiv prin aplicarea măsurilor dure în timpul pandemiei de COVID-19 din regiunea separatistă Transnistria. De asemenea, el ar fi contribuit la încarcerarea mai multor deținuți politici care au fost torturați și maltratați în închisorile din stânga Nistrului.