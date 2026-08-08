Nereguli grave descoperite la Ambulanța Bacău după ce o mamă a acuzat un echipaj că s-ar fi oprit să cumpere pepeni în timpul unei misiuni

Departamentul pentru Situații de Urgență a dispus o inspecție la Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, după ce în spațiul public au apărut imagini cu un echipaj care, în timpul transportului unor pacienți, s-ar fi oprit pentru cumpărături.

În urma verificărilor, au fost constatate mai multe deficiențe privind modul în care a fost asigurată asistența medicală pe durata transportului. Potrivit concluziilor inspecției, echipajul medical de urgență transporta doi pacienți minori, fiecare fiind însoțit de câte un adult, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență printr-un comunicat.

Pe durata transportului, cei doi adulți au fost așezați pe scaunele din compartimentul medical și asigurați cu centurile de siguranță, ținându-i în brațe pe minori. În același timp, șeful de echipaj, care era asistent medical, s-a aflat în cabina conducătorului auto și nu a însoțit pacienții în compartimentul medical.

În aceste condiții, cei doi minori nu au beneficiat de monitorizare și supraveghere medicală pe întreaga durată a transportului. Mama unuia dintre copii a filmat cu telefonul imaginile de mai jos:

Imagini cu un ambulanțier în fața unui stand de pepeni SURSA VIDEO: EveryOneTV-Media

Fișele medicale nu conțineau date despre funcțiile vitale

Echipa de inspecție a constatat și probleme în ceea ce privește completarea fișelor de urgență prespitalicească întocmite pentru cei doi pacienți.

Documentele nu conțineau informații relevante privind desfășurarea intervenției, precum ora la care au fost măsurate funcțiile vitale la preluarea pacienților și valorile parametrilor acestora. De asemenea, lipseau valorile monitorizate pe durata transportului.

DSU precizează că, întrucât pacienții nu au beneficiat de monitorizare medicală în timpul transportului, aceste date nu au fost disponibile pentru a fi consemnate în fișele de urgență prespitalicească.

Amenzi de 7.000 de lei și cercetare disciplinară

Pentru deficiențele constatate, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 7.000 de lei.

Totodată, la nivelul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău a fost dispusă declanșarea unei cercetări disciplinare. Aceasta va analiza conduita personalului implicat și va stabili eventualele măsuri administrative care se impun.

Departamentul pentru Situații de Urgență subliniază că asistența medicală de urgență și transportul pacienților trebuie realizate cu respectarea strictă a procedurilor și a obligațiilor profesionale. Potrivit DSU, siguranța și monitorizarea pacientului pe durata transportului reprezintă elemente esențiale ale actului medical de urgență.

Echipajul a fost verificat după ce o mamă a acuzat că ambulanța în care se afla împreună cu fetița ei, în vârstă de un an și 11 luni, s-ar fi oprit pentru ca angajații să își facă cumpărături. Femeia susține că micuța avea febră și vărsături severe și că drumul de aproximativ 44 de kilometri până la spital ar fi durat aproape două ore.