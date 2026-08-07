 Scut și Sabie: Ucraina începe producția în masă a antirachetelor „Freyja” și testează cu succes prima sa rachetă balistică autohtonă | adevarul.ro
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Scut și Sabie: Ucraina începe producția în masă a antirachetelor „Freyja” și testează cu succes prima sa rachetă balistică autohtonă

Război în Ucraina
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Pe fondul uneia dintre cele mai complexe crize de muniție din ultimii ani, industria de apărare de la Kiev anunță o transformare radicală. Luna august 2026 devine borna istorică în care Ucraina nu mai este doar un simplu beneficiar de asistență militară, ci un producător global de tehnologie aero-spațială de înaltă precizie.

Fabrică secretă Fire Point FOTO: Profimedia
Fabrică secretă Fire Point FOTO: Profimedia

Printr-o mișcare strategică coordonată pe două fronturi, companiile ucrainene lansează producția de serie a interceptoarelor FP-7.X din cadrul consorțiului european „Freyja” și, simultan, testează cu succes pe front prima rachetă balistică de producție proprie, capabilă să lovească ținte inamice la distanțe strategice fără abateri de la curs.

Noua doctrină militară ucraineană refuză să mai rămână într-o postură pur defensivă. Dependența totală de livrările occidentale de sisteme Patriot și rachete interceptoare PAC-2/PAC-3 s-a dovedit a fi un punct vulnerabil critic în ecuația unui război de uzură prelungit.

Ritmul în care Federația Rusă își consumă arsenalele balistice depășește capacitatea de producție curentă a Statelor Unite și a aliaților europeni, forțând Kievul să acționeze asimetric. Răspunsul este o strategie integrată: un scut antiaerian hibrid ucraineano-european și o „sabie” balistică capabilă să vâneze lansatoarele inamice direct la locul de origine.

Proiectul „Freyja”: Rețeaua industrială care sfidează rachetele Moscovei

Compania ucraineană Fire Point a anunțat finalizarea cu succes a primei etape de dezvoltare din cadrul mega-proiectului european „Freyja”, notează publicația Dialog.

Născut din necesitatea de a crea o alternativă regională viabilă la sistemul american Patriot, consorțiul reunește lideri incontestabili ai pieței de armament: Eurosam, Leonardo, Thales și Saab.

Diviziunea muncii în cadrul acestei alianțe industriale este una strict militară:

  • Segmentul Ucrainean: Fire Point dezvoltă racheta interceptoare FP-7.X și platformele mobile de lansare.
  • Segmentul European: Giganții continentali livrează sistemele radar de ultimă generație, computerele de tragere și modulele logistice.
  • Integrarea: Până în prezent, Fire Point a securizat și semnat contracte ferme cu 13 companii internaționale furnizoare de componente esențiale.

Liniile de asamblare de pe teritoriul ucrainean sunt pregătite să pornească producția în masă chiar în această lună (august 2026). Ultima piesă a puzzle-ului tehnologic este reprezentată de senzorii optici și capetele de ghidare în infraroșu, ce urmează să fie livrate de compania germană Diehl Defence. Odată sosite aceste componente, sistemul Freyja va deveni operațional pe front, acoperind golurile lăsate de lipsa rachetelor americane.

Dincolo de Patriot: Cronică unei crize logistice globale

Detaliile oferite din culisele marilor decizii militare arată de ce proiectul „Freyja” nu este doar o opțiune, ci o obligație supraviețuitoare. În cadrul unor declarații recente, fostul ministru al Apărării de la Kiev, Mihailo Fedorov, a descris eforturile diplomatice disperate făcute în trecut pentru securizarea cerului ucrainean, scrie Focus.

Luptele se intensifică în Ucraina: încă un avion militar ucrainean a fost doborât de ruşi

La primele ședințe în formatul „Ramstein”, delegațiile ucrainene au fost nevoite să ceară rachete „la bucată” de la aliații europeni, adunând stocuri de urgență formate din doar câteva unități cedate din rezervele proprii ale statelor partenere.

Deși Germania a făcut eforturi uriașe, finanțând achiziția de rachete noi PAC-2 GEM-T și facilitând linii de credit europene pentru PAC-3, realitatea matematică a frontului rămâne necruțătoare: Federația Rusă poate lansa într-o săptămână mai multă muniție balistică decât produce întreaga industrie occidentală într-o lună. Din acest motiv, internalizarea producției prin rachetele FP-7.X reprezintă singura cale de salvare pe termen lung.

Lovitura asimetrică: Proiectul secret de 10 ani a devenit realitate

Adevărata surpriză strategică vine însă din zona armelor de atac. În chiar ultima sa zi de mandat la conducerea Ministerului Apărării, Mihailo Fedorov a confirmat testarea cu succes a primei rachete balistice complet ucrainene.

Aceasta nu este o improvizație de moment, ci un proiect de stat strict secret, aflat în dezvoltare de aproape un deceniu, care s-a lovit ani la rândul de probleme birocratice, schimbări de echipe și erori de proiectare.În cadrul testului de validare, racheta balistică autohtonă a demonstrat performanțe care au depășit așteptările tehnice, lovind ținta desemnată cu deviații rectilinii aproape de zero. Schimbarea de paradigmă este totală: Ucraina trece de la interceptarea rachetelor în aer la anihilarea lor la sol.

„Militarii ruși trebuie să înțeleagă clar un nou adevăr matematic al acestui război: din momentul în care aduc o rampă de lansare balistică în zona de tragere, probabilitatea lor de supraviețuire scade dramatic. Este o moarte garantată în proporție de 90%, livrată în doar câteva minute ca răspuns la atacurile asupra Ucrainei. Aceasta este singura descurajare reală.” - Mihailo Fedorov, fost ministru al Apărării

Planul general pentru anii următori a fost validat inclusiv de președintele Volodimir Zelenski. Acesta a subliniat că infrastructura industrială și științifică a țării este pe deplin capabilă să susțină producția internă atât pentru arme balistice de atac, cât și pentru sisteme antirachetă avansate, ținta stabilită pentru maturitatea deplină a acestor programe fiind intervalul 2026–2027.Pentru a preveni blocajele specifice companiilor mamut, Kievul implementează o strategie economică nouă pentru sectorul de apărare:

  1. Ruptura de Monopol: Niciun contractor unic de stat nu va mai controla designul sistemelor defensive sau ofensive.
  2. Consorții Multiple: Încurajarea creării de parteneriate public-private și consorții competitive care să concureze pentru finanțare.
  3. Independență Informațională: Dezvoltarea de sisteme de recunoaștere prin satelit și drone cu rază lungă pentru a localiza țintele independent de datele radar sau satelitare oferite de partenerii internaționali.

Chiar dacă analiștii externi și foști oficiali din diplomație avertizează că lunile următoare vor rămâne extrem de dure sub presiunea focului rusesc, mișcările industriale din august 2026 pun bazele unei autonomii militare complete. Ucraina își construiește singură viitorul de securitate, demonstrând că cea mai bună defensivă rămâne o ofensivă coordonată, precisă și independentă.

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