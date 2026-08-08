 Avertizări meteo de Cod galben de caniculă, vijelii și vânt puternic în mai multe județe. Cum va fi vremea în București | adevarul.ro
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Avertizări meteo de Cod galben de caniculă, vijelii și vânt puternic în mai multe județe. Cum va fi vremea în București

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Meteorologii au emis sâmbătă, 8 august, mai multe avertizări Cod galben de caniculă, vânt puternic și vijelii pentru mai multe județe din țară. De asemenea, a fost publicată și o prognoză meteo specială pentru București.

FOTO: Facebook/Prognoze și Alerte RO
FOTO: Facebook/Prognoze și Alerte RO

Primul Cod galben emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), pentru caniculă, este valabil sâmbătă, 8 august, în intervalul 10:00-21:00. Sunt afectate Banatul, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

În acest interval, va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34...37 de grade.

Cod galben de caniculă/FOTO: ANM
Cod galben de caniculă/FOTO: ANM

De asemenea, ANM a emis și un Cod galben de vânt puternic, valabil sâmbătă, între orele 10:00-23:00, în cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea de est a Munteniei, nordul Dobrogei.

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și nordul Dobrogei vântul va avea intensificări, iar la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h. Intensificări ale vântului vor fi local și în vestul și sud-vestul teritoriului, iar la rafală se vor atinge viteze de 40....45 km/h și izolat de peste 50...55 km/h.

Cod galben de vânt puternic/FOTO: ANM
Cod galben de vânt puternic/FOTO: ANM

Un al treilea Cod galben este valabil sâmbătă, 8 august, între orele 12:00 și 22:00, fiind vizate fenomene de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.

Avertizarea vizează jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei și local zonele montane.

În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, care se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 km/h și, pe arii restrânse, de peste 80 km/h. De asemenea, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni, de 1-2 cm.

În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp, iar în special în zonele montane, pe arii restrânse, de 30-50 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul Olteniei, Munteniei și Transilvaniei.

Cod Galben de ploi torențiale/FOTO: ANM
Cod Galben de ploi torențiale/FOTO: ANM

Cum va fi vremea sâmbătă

Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 36 de grade în Oltenia și în sud-vestul Munteniei, iar cele minime se vor încadra între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral.

Noapte tropicală va fi în Dobrogea și, izolat, în Oltenia și Muntenia.

În cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte sunt prognozate vijelii, vânt puternic, averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 l/mp, iar în zonele montane, izolat, la 30-50 l/mp. În restul țării, vântul se va intensifica temporar, iar instabilitatea atmosferică va apărea pe arii restrânse.

În București, valul de căldură va persista, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține ridicat.

Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.

Cerul va fi variabil, iar după-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (cu viteze de 50...70 km/h), averse (10...20 l/mp și izolat peste 30 l/mp) și descărcări electrice.

Pe 8 august, între orele 10:00 - 21:00, va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic ridicat.

Între orele 12:00 - 22:00, va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ.

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