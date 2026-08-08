 AUR și USR se arată cu degetul după ce România a evitat „la limită” retrogradarea. „Imaginaţi-vă însă ce ar fi fost cu PSD şi AUR la putere” | adevarul.ro
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AUR și USR se arată cu degetul după ce România a evitat „la limită” retrogradarea. „Imaginaţi-vă însă ce ar fi fost cu PSD şi AUR la putere”

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Decizia Moody’s de a menține ratingul României la Baa3 a declanșat un schimb de acuzații între USR și AUR. În timp ce USR susține că România a evitat „miraculos” intrarea în categoria „junk”, AUR acuză Coaliția de „optimism absolut nejustificat” și critică direcția economică a Guvernului.

criza romania
FOTO Shutterstock

UPDATE - Liderul senatorilor USR, Sorin Şipos: „Imaginaţi-vă însă ce ar fi fost cu PSD şi AUR la putere”

Liderul senatorilor USR, Sorin Şipoş, a afirmat sâmbătă, 8 august, că România a evitat miraculos retrogradarea în evaluarea Moody’s, dar perspectiva rămâne negativă, ceea ce înseamnă, în limbaj de agenţie, că ni se mai dă un răgaz să ne punem ţara în ordine.

„Am evitat o veste foarte proastă, dar asta nu înseamnă neapărat că este o veste bună. Moody's a confirmat astăzi menţinerea ratingului României în categoria recomandată investiţiilor. Am evitat miraculos junkul, după săptămâna asta în care PSD şi AUR au sabotat PNRR. Atâta timp cât PSD şi AUR continuă să se comporte cu economia ţării ca o bicicletă căreia îi bagă o şurubelniţă între spiţe în fiecare zi, în octombrie nu vom putea evita junk în ratingul Standard&Poors. Acest rezultat pozitiv reflectă eforturile supraomeneşti făcute de guvernul Bolojan din care face parte şi USR, într-o permanentă stare de asediu din partea alianţei PSD&AUR”, a transmis Şipoş într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în ultimele luni, Guvernul şi în mod special miniştrii USR au început în sfârşit reformele pe care România le-a tot amânat.

„Au făcut-o asumându-şi costuri politice şi luând decizii dificile, uneori nepopulare. Perspectiva Moody’s rămâne negativă, asta înseamnă, în limbaj de agenţie, că ne mai dă un răgaz să ne punem ţara în ordine. România are nevoie de un Guvern pro-european, responsabil, care să continue reforma statului”, punctează Şipoş.

„Imaginaţi-vă însă ce ar fi fost cu PSD şi AUR la putere. Corupţia şi extremismul, braţ la braţ, ar duce România direct în junk”, adaugă el.

Știre inițială

 Stelea susține că optimismul manifestat în spațiul public este „absolut nejustificat” și acuză Executivul că a dus țara într-o situație economică dificilă.  

„Și agenția de rating Moody’s a reconfirmat ratingul de țară (Baa3) pentru România. Acest lucru i-a făcut pe politicienii Puterii să manifeste în spațiul public un optimism absolut nejustificat”, a scris Nina Stelea într-o postare pe Facebook.

Senatoarea AUR susține că, în pofida reconfirmării ratingului, perspectivele economice rămân negative și afirmă că este prognozată o contracție economică în 2026.

„Pe de o parte, perspectivele sunt negative și sunt marcate de o contracție economică în 2026. Pe de altă parte, e totuși tragi - comic ca, în ultimul an, să se fi mărit atât de tare taxele și impozitele, iar balanța să nu se miște deloc spre pozitiv”, a afirmat Stelea.

„Cum să spuneți voi că lucrurile merg spre bine”

Senatoarea AUR îi critică pe președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susținând că mai mulți indicatori economici și sociali ar indica o deteriorare a situației.

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„Cum să spuneți voi, Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau Alexandru Nazare, că lucrurile merg spre bine în condițiile în care euro a crescut la 5,25 lei, inflația e la 10,9%, avem trei trimestre consecutive de contracție economică, avem 11 luni consecutive de scădere a consumului, șomajul e și el în creștere (6,5% față de 6%), nu avem Guvern de peste trei luni, suntem în pas de blackout energetic, PNRR-ul e o catastrofă, iar banii din SAFE luați împrumut în afara țării către Rheinmetall, iar dobânzile la împrumuturi au depășit din nou 7% anual?”, a scris aceasta.

Stelea susține că situația economică a României s-ar fi deteriorat după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte și instalarea lui Ilie Bolojan la conducerea Executivului.

„Sincer, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar trebuie să fii naiv să nu vezi că situația în România s-a degradat teribil după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de Președinte și instalarea lui Ilie Bolojan în fruntea Executivului”, a afirmat senatoarea AUR.

Nina Stelea a acuzat și ceea ce numește „propagandă”, despre care susține că nu mai poate schimba percepția publică asupra situației economice.

„Ceea ce nu înțeleg cei care conduc țara spre dezastru este că propaganda nu-i mai ajută. Cu cât presa plătită din banii românilor împinge acest narativ aflat în contrast evident cu realitatea obiectivă, cu atât oamenii se frustrează mai tare”, a mai scris ea. „Când spui că negrul e alb, propaganda nu te mai ajută. Ea nu face decât să evidențieze falsul și lipsa de soluții”.

Stelea: Un Guvern condus de Nazare ar fi „o continuare pe această linie distructivă”

În finalul mesajului, senatoarea AUR a comentat informațiile potrivit cărora actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, ar putea prelua conducerea Guvernului.

„Aud tot mai des că se pregătește instalarea unui Guvern condus de actualul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare. Este cel care a pus în operă strategia fiscal – bugetară falimentară a lui Ilie Bolojan”, a afirmat Stelea.

În opinia sa, o asemenea schimbare ar reprezenta continuarea actualei politici guvernamentale.

„Ar fi, practic, o continuare pe această linie distructivă pentru țară. Evident că AUR nu va vota niciodată așa ceva și considerăm că o astfel de formulă este garanția prăbușirii în abis”, a transmis senatoarea.

Stelea a lansat și un mesaj către PSD, în eventualitatea în care social-democrații ar susține un astfel de Executiv: „Dacă PSD va sprijini o asemenea formulă, atunci ar fi normal și firesc să dispară”.

Reacții de la vârf după verdictul Moody’s

Afirmațiile vin după ce  ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că reconfirmarea ratingului înseamnă că „rămânem o destinație credibilă pentru investiții și finanțare”.  

Ministrul Finanțelor după ce Moody’s a reconfirmat ratingul României: „Riscurile sunt însă ridicate, în continuare”. Reacția lui Radu Miruță

La rândul său, președintele Nicușor Dan a transmis sâmbătă dimineața, 8 august, că menținerea ratingului Moody’s la „Baa3” este „deopotrivă, rezultatul efortului institutional, al cetățenilor si al mediului de afaceri”.

Potrivit Nasdaq, Baa3 este cel mai mic rating acordat de Moody’s pentru obligațiile corporative considerate investiții sigure. Titlurile cu acest rating prezintă un risc moderat de neplată, dar sunt încă considerate investiții de nivel mediu.

Săptămâna trecută, pe 31 iulie, agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat ratingul de țară al României la nivelul BBB-, ultima treaptă recomandată pentru investiții, menținând însă perspectiva negativă. Fitch are o scară de evaluare de la AAA (cel mai bun) și până la D (stat aflat în faliment).

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