Intervenție dramatică în Mureș: un copilaș de doi ani a rămas cu mâna prinsă în mașina de tocat. Pompierii au intrat în sala de operație

Un copil de doi ani din Mureș a rămas cu mâna prinsă într-o mașină de tocat, motiv pentru care a fost transportat de urgență la spital. Într-un mesaj emoționant publicat pe Facebook, ISU Mureș a transmis că „cea mai importantă victorie a unui pompier nu se măsoară în incendii stinse sau oameni descarcerați”, ci „într-o viață pentru care ai făcut tot ce ți-a stat în putere”.

„Când misiunea nu înseamnă doar să salvezi, ci să redai o șansă… Unele intervenții rămân în memoria unui pompier pentru mult timp. Nu pentru că sunt cele mai spectaculoase, ci pentru că, în fața lor, se află o viață atât de mică… și atât de multă speranță”, au transmis pompierii mureșeni.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș, incidentul a avut loc vineri seară, 7 august, în municipiul Reghin din județ.

Copilul, rămas cu mâna blocată în mașina de tocat, a fost transportat cu ambulanța, iar la sosirea în UPU-SMURD Târgu Mureș a fost evaluat și preluat în zona roșie, adică zona destinată urgențelor grave.

„Astăzi, Andrei și Casian din cadrul Detașamentului Târgu Mureș au fost solicitați pentru sprijin de descarcerare în cazul unui copil de doar 2 ani, al cărui membru superior drept a rămas prins într-o mașină de tocat. Copilul a fost transportat de la Reghin cu ambulanța, iar la sosirea în UPU-SMURD Târgu Mureș a fost evaluat și preluat în zona roșie.

Pentru că extragerea membrului putea provoca o hemoragie importantă, s-a luat decizia ca intervenția să fie realizată în condiții controlate, direct în blocul operator al Pediatriei, a transmis instituția citată.

„Nu a fost timp pentru gesturi spectaculoase. A fost doar o echipă de oameni care și-a făcut meseria”

Ajuns la spital, copilul a fost anesteziat, iar pompierii, aflați în sala de operație, au început intervenția pentru îndepărtarea mașinii de tocat.

„Copilul a fost anesteziat. Apoi, într-o liniște apăsătoare, în care fiecare mișcare trebuia să fie precisă, pompierii au intrat în sala de operație și au început intervenția pentru îndepărtarea mașinii de tocat sub coordonarea medicului de chirurgie plastică.

Cu răbdare, cu grijă și cu aceeași determinare pe care o au la fiecare misiune, au lucrat pentru a elibera micuțul din mașina care îi prinsese mâna.

Nu au fost sirene. Nu au fost flăcări. Nu a fost timp pentru gesturi spectaculoase. A fost doar o echipă de oameni care și-a făcut meseria, într-un moment în care o familie își aștepta copilul să fie bine”, povestește ISU Mureș.

Intervenția s-a încheiat cu succes, adaugă ISU, iar copilul a rămas în sala de operație, în grija medicilor.

„Pentru pompieri, misiunea lor s-a terminat în acel moment. Pentru copil și familia lui, începea însă o altă luptă. Uneori, cea mai importantă victorie a unui pompier nu se măsoară în incendii stinse sau oameni descarcerați. Se măsoară într-o viață pentru care ai făcut tot ce ți-a stat în putere.

Respect pentru colegii noștri care, dincolo de uniformă, au fost astăzi parte dintr-un efort comun pentru salvarea unui copil.”