 Intervenție dramatică în Mureș: un copilaș de doi ani a rămas cu mâna prinsă în mașina de tocat. Pompierii au intrat în sala de operație | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 8 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Intervenție dramatică în Mureș: un copilaș de doi ani a rămas cu mâna prinsă în mașina de tocat. Pompierii au intrat în sala de operație

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un copil de doi ani din Mureș a rămas cu mâna prinsă într-o mașină de tocat, motiv pentru care a fost transportat de urgență la spital. Într-un mesaj emoționant publicat pe Facebook, ISU Mureș a transmis că „cea mai importantă victorie a unui pompier nu se măsoară în incendii stinse sau oameni descarcerați”, ci „într-o viață pentru care ai făcut tot ce ți-a stat în putere”.

FOTO: ISU Mureș
FOTO: ISU Mureș

„Când misiunea nu înseamnă doar să salvezi, ci să redai o șansă… Unele intervenții rămân în memoria unui pompier pentru mult timp. Nu pentru că sunt cele mai spectaculoase, ci pentru că, în fața lor, se află o viață atât de mică… și atât de multă speranță”, au transmis pompierii mureșeni.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș, incidentul a avut loc vineri seară, 7 august, în municipiul Reghin din județ.

Copilul, rămas cu mâna blocată în mașina de tocat, a fost transportat cu ambulanța, iar la sosirea în UPU-SMURD Târgu Mureș a fost evaluat și preluat în zona roșie, adică zona destinată urgențelor grave.

„Astăzi, Andrei și Casian din cadrul Detașamentului Târgu Mureș au fost solicitați pentru sprijin de descarcerare în cazul unui copil de doar 2 ani, al cărui membru superior drept a rămas prins într-o mașină de tocat. Copilul a fost transportat de la Reghin cu ambulanța, iar la sosirea în UPU-SMURD Târgu Mureș a fost evaluat și preluat în zona roșie.

Pentru că extragerea membrului putea provoca o hemoragie importantă, s-a luat decizia ca intervenția să fie realizată în condiții controlate, direct în blocul operator al Pediatriei, a transmis instituția citată.

„Nu a fost timp pentru gesturi spectaculoase. A fost doar o echipă de oameni care și-a făcut meseria”

Ajuns la spital, copilul a fost anesteziat, iar pompierii, aflați în sala de operație, au început intervenția pentru îndepărtarea mașinii de tocat.

„Copilul a fost anesteziat. Apoi, într-o liniște apăsătoare, în care fiecare mișcare trebuia să fie precisă, pompierii au intrat în sala de operație și au început intervenția pentru îndepărtarea mașinii de tocat sub coordonarea medicului de chirurgie plastică.

Cu răbdare, cu grijă și cu aceeași determinare pe care o au la fiecare misiune, au lucrat pentru a elibera micuțul din mașina care îi prinsese mâna.

Nu au fost sirene. Nu au fost flăcări. Nu a fost timp pentru gesturi spectaculoase. A fost doar o echipă de oameni care și-a făcut meseria, într-un moment în care o familie își aștepta copilul să fie bine”, povestește ISU Mureș.

Intervenția s-a încheiat cu succes, adaugă ISU, iar copilul a rămas în sala de operație, în grija medicilor.

„Pentru pompieri, misiunea lor s-a terminat în acel moment. Pentru copil și familia lui, începea însă o altă luptă. Uneori, cea mai importantă victorie a unui pompier nu se măsoară în incendii stinse sau oameni descarcerați. Se măsoară într-o viață pentru care ai făcut tot ce ți-a stat în putere.

Respect pentru colegii noștri care, dincolo de uniformă, au fost astăzi parte dintr-un efort comun pentru salvarea unui copil.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Toată lumea este speriată”. Elita rusă se teme că FSB „scapă de sub control”, după ce Putin a extins puterea serviciului
digi24.ro
image
O adolescentă de 14 ani a murit după ce a căzut în gol 90 de metri, în timpul unei drumeții în Dolomiți, alături de părinți
stirileprotv.ro
image
O dronă care a intrat în Bulgaria din România a explodat la 100 de metri de graniță. Nu a fost detectată de radare. Reacția MApN
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
A scos banii! Neluțu Varga, prima decizie pentru a îi face echipa lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât costă să mănânci la restaurantul din Saint-Tropez preferat de Brigitte Bardot, De Funes, Armani sau Pablo Picasso. Între „jecmăneală” și „cea mai frumoasă terasă din lume”
libertatea.ro
image
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Virginia Ruzici a dat verdictul despre viața personală a Simonei Halep
digisport.ro
image
Iulia Pârlea a suferit enorm după despărțirea de Gabi Torje! A renunțat la carieră pentru el și s-a mutat în Spania: „Eu stăteam în casă, să plâng”
click.ro
image
Scandal din cauza concertului trupei Morandi în Abhazia. MAE reacționează: "România susține integritatea teritorială a Georgiei"
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Mister în cazul Andreei, fetiţa dispărută de acasă în Bacău. Ce spune unchiul ei despre casa unde s-a ascuns
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Anunțul lui Nicușor Dan deschide calea spre creșterea pensiilor. Pensionarii, prima veste bună după 2 ani
newsweek.ro
image
„Bătălia pentru 50.000.000 de dolari”. Divorțul anului: Anamaria atacă averea milionarului
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă rezervi un hotel și găsești condiții complet diferite de cele din fotografii. Când ai dreptul la rambursare
playtech.ro
image
Ce studii are, de fapt, Lamine Yamal. Cursurile pe care le urmează starul celor de la FC Barcelona
fanatik.ro
image
Misterul noii coafuri a lui Donald Trump. Ce spune biograful președintelui FOTO
ziare.com
image
FOTO Mihaela Rădulescu a fost ”ștearsă complet” și nu s-a mai putut abține: ”Trebuie să le fie frică de mine”
digisport.ro
image
Grecia ia măsuri aspre pentru a-și proteja plajele. Zonele din care turiștii pleacă cu borcane pline de nisip
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Târgu Jiu a Niculinei Stoican. Loredana a fost în vizită și a rămas mască. Nu ai mai văzut la nimeni așa ceva: Fără cuvinte / VIDEO
romaniatv.net
image
Cele cinci zodii favorizate de astre. Horoscopul weekendului 8-9 august 2026
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș
actualitate.net
image
Moment neașteptat pentru Theo Rose la Nibiru! Artista a fost întreruptă pe scenă
click.ro
image
3 zodii vor avea noroc la tot pasul între 10 și 16 august. Oportunități spectaculoase le vor apărea în cale
click.ro
image
Câți bani a investit Brigitte Pastramă în pasiunea ei: „Am cheltuit foarte mult”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum trebuie spălate corect hainele albe. Nu își vor mai pierde niciodată strălucirea și culoarea intensă
image
Moment neașteptat pentru Theo Rose la Nibiru! Artista a fost întreruptă pe scenă

OK! Magazine

image
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă