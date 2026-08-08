 Două fete din Olt au fost date dispărute. Una dintre minore, găsită de polițiști | adevarul.ro
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Două fete din Olt au fost date dispărute. Una dintre minore, găsită de polițiști

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Polițiștii din Olt au fost anunțați, sâmbătă-dimineață, 8 august 2026, de dispariția a două fete minore. Una dintre fete, aflată în îngrijirea unui asistent maternal, a fost găsită între timp de echipele de căutare.

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Dispariția fetelor a afost anunțată sâmbătă, 8 august 2026 SURSA foto: IPJ Olt

UPDATE 14,30: Una dintre minore a fost găsită

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a anunțat că una dintre minore, Maria Narcisa Ilinoiu, a fost găsită în urma operațiunilor de căutare, nu foarte depate de localitatea de domiciliu.

„În urma verificărilor efectuate de către polițiști minora a fost găsită într-o pădure din extravilanul comunei Bobicești. Pe perioada cât a lipsit de la domiciliu nu a fost victima vreunei infracțiuni”, au precizat polițiștii.

Știrea inițală

Cele două cazuri de dispariție sunt fără legătură între ele. Tatăl unei fete de 16 ani, din Corabia, a anunțat, sâmbătă-dimineață, 8 august 2026, că fiica sa a plecat de la domiciliu în jurul orei 6,00.

„La data de 8 august 2026, în jurul orei 07:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că nepoata sa, LUCA NICOLETA PRINȚESA (fata din stânga fotografiei), în vârstă de 16 ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din orașul Corabia și nu a mai revenit până în prezent.

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Tatăl fetei i-a anunțat pe polițiști că mnora a plecat de acasă sâmbătă-dimineață SursaFOTO: IPJ Olt

Semnalmente: înălțime aproximativ 1.60 metri, greutate aproximativ 60 de kilograme, față ovală, ochi căprui, păr roșcat, fără semne particulare.

Nu se cunosc articolele vestimentare pe care le purta la momentul plecării.”, este anunțul Poliției Olt.

Cea de-a doua minoră a dispărut din localitatea Bobicești. Fata, Maria Narcisa Ilinoiu (foto dr.), se afla în plasament maternal. Fata a plecat voluntar de la domiciliu, în noaptea de vineri/sâmbătă, 7/8 august 2026, potrivit declarațiilor celor care o aveau în îngrijire.

La data de 8 august a.c., în jurul orei 09:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că minora, ILINOIU MARIA NARCISA, din comuna Bobicești, județul Olt, pe care o avea în plasament, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

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Fata de 15 ani a plecat de la familia care o avea în îngrijire FOTO: IPJ Olt

Semnalmente: înălțime 1,50 metri, greutate aproximativ 40 de kilograme, față ovală, păr negru de lungime medie, ochi căprui, ten deschis, fără semne particulare.

Nu se cunosc articolele vestimentare purtate de aceasta la momentul plecării”, a transmis IPJ Olt.

Polițiștii fac apel ca cei care pot furniza informații care ar putea duce la găsirea minorelor să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112.

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