Accident cu 6 mașini pe Autostrada A2, spre Constanța. Trafic îngreunat

Traficul se desfășoară îngreunat, sâmbătă, pe Autostrada A2, pe sensul București - Constanța, în urma unui accident rutier în care au fost implicate șase autovehicule. O persoană necesită îngrijiri medicale.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs la kilometrul 99 al autostrăzii, în zona localității Dragoș-Vodă, județul Călărași.

Cele șase autovehicule implicate în accident au fost scoase în afara benzilor de rulare, însă valorile de trafic sunt în continuare ridicate.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu atenție sporită și să evite manevrele bruște, schimbările frecvente de bandă și depășirea coloanelor de autovehicule.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să se asigure corespunzător înainte de schimbarea direcției sau a benzii de circulație și să semnalizeze din timp aceste manevre. De asemenea, aceștia sunt avertizați să nu oprească nejustificat pe banda de urgență și să nu conducă după consumul de alcool sau substanțe psihoactive.