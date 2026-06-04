Comisarul european pentru extindere: Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare până în 2028

Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, se arată „optimistă” că Republica Moldova va reuși până în 2028 să finalizeze procesul de negocieri privind aderarea la Uniunea Europeană, dar a susținut „că mai este mult de lucru”.

Comisara europeană Marta Kos a evidențiat progresul Republicii Moldova în procesul de aderare, afirmând că țara a înregistrat unul dintre cele mai mari salturi în raportul de extindere al Comisiei Europene.

„Moldova este pe primul loc în pregătirea sa pentru calitatea de membru al Uniunii Europene. Acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe negocierile pe capitole”, a declarat Marta Kos, potrivit Newsmaker.

Ea a precizat că, în cadrul conferinței de investiții desfășurate joi la Chișinău, au fost anunțate angajamente importante din partea companiilor private și a băncilor de dezvoltare, ceea ce reflectă o încredere crescută în economia Republicii Moldova.

„Niciun alt stat cu planuri de creștere nu a reușit o rată de implementare de 93%. Felicitări pentru acest rezultat”, a spus Marta Kos, adăugând că stabilitatea și îmbunătățirea mediului economic fac Republica Moldova mai atractivă pentru investitori.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Șefa statului moldovean a salutat, joi, decizia Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea primelor capitole de negociere cu Chișinăul. Maia Sandu a afirmat, totodată, că autoritățile de la Chișinău își mențin angajamentul de a continua reformele asumate în relația cu Uniunea Europeană, inclusiv în domenii considerate esențiale pentru procesul de integrare, precum justiția și administrația publică locală.

Reacția vine după ce Republica Moldova a primit confirmarea oficială din partea Uniunii Europene că este pregătită pentru deschiderea negocierilor privind primul cluster de aderare, un nou pas important în procesul de integrare europeană al țării.

„În numele statelor membre ale Uniunii Europene, dorim să vă informăm că, în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de referinţă pentru deschiderea Clusterului 1 - Aspecte fundamentale, Uniunea Europeană consideră în prezent că Republica Moldova este suficient de pregătită, în această etapă, pentru negocierile privind Clusterul 1. Prin urmare, sunteţi invitată să transmiteţi poziţia de negociere a Republicii Moldova Conferinţei pentru aderare, în vederea deschiderii acestui cluster”, se arată în documentul transmis ambasadoarei Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari.

Actuala conducere proeuropeană de la Chișinău și-a stabilit ca obiectiv semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028.