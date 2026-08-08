Ministrul Finanțelor după ce Moody’s a reconfirmat ratingul României: „Riscurile sunt însă ridicate, în continuare”. Reacția lui Radu Miruță

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă, 8 august, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României la „Baa3”, că „rămânem o destinație credibilă pentru investiții și finanțare”.

UPDATE Radu Miruța: „O confirmare că deciziile dificile luate în ultimul an au fost necesare”

Vicepremierul Radu Miruţă (USR), ministru interimar al Apărării Naţionale şi al Transporturilor şi Infrastructurii, a declarat, sâmbătă, că menţinerea de către agenţia Moody's a ratingului de ţară al României „este încă o confirmare că deciziile dificile luate în ultimul an au fost necesare”.

„Nu întotdeauna populare, nu întotdeauna comode, dar necesare pentru stabilitatea şi credibilitatea României. Iar de aici nu există scurtături. România trebuie să continue reformele, să elimine risipa şi privilegiile nejustificate şi să corecteze nedreptăţile acumulate în ani”, afirmă Miruţă, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, reforma nu este un concept abstract şi se face decizie cu decizie, făcând referire la un exemplu de la Ministerul Transporturilor.

„Vă dau un exemplu concret. Săptămâna aceasta, împreună cu secretarul de stat Horaţiu Cosma şi echipa Ministerului Transporturilor, am lansat procedurile de selecţie pentru conducerile CNAIR, CNIR, CFR SA, CFR Călători şi Metrorex. Ştiu că legea după care se fac aceste selecţii nu este perfectă. Lasă portiţe şi trebuie îmbunătăţită. Dar o lege imperfectă nu este o scuză pentru a face alegeri proaste. Dacă există voinţă şi bună-credinţă, putem selecta profesionişti care să conducă aceste companii pentru cetăţeni, nu pentru interese de partid; oameni care să trateze fiecare leu din banul public ca pe ceea ce este: banii românilor. Asta înseamnă reforma: să faci lucrurile corect acolo unde ai puterea să le faci, chiar dacă sistemul nu este încă perfect”, adaugă Radu Miruţă.

Știre inițială

„Moody’s reconfirmă ratingul de țară. Prin dialog constant, rezultate livrate şi solid argumentate, România rămâne pe harta marilor investiții. O ştire importantă pentru economia României: agenția internațională Moody’s a reconfirmat ratingul suveran al țării, iar România rămâne în categoria statelor recomandate investițiilor.

Eforturile continue ale Ministerului Finanțelor, în numele Guvernului, pentru reducerea deficitului bugetar și creșterea disciplinei fiscale sunt recunoscute internațional și în raportul Moody’s publicat azi,” a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Alexandru Nazare spune că menținerea ratingului confirmă încrederea investitorilor în economia României, ceea ce ajută țara să se împrumute mai ieftin și să atragă investiții. Ministrul subliniază și că reducerea deficitului bugetar mai rapid decât era estimat contribuie la limitarea creșterii datoriei și a costurilor cu dobânzile.

„În același timp, mesajul Moody’s, similar mesajului recent Fitch - transmis atât prin raportul publicat azi cât şi în toate dialogurile directe cu echipa de la Finanțe - este unul clar: trebuie să continuăm consolidarea fiscală și reformele asumate.

Stabilitatea politică și disciplina bugetară sunt atent monitorizate şi rămân esențiale pentru ca România să își consolideze această poziție și, în perioada următoare, să obțină îmbunătățirea perspectivei de rating. Aceasta rămâne principala noastră ambiție și obiectivul nr. 1 al perioadei următoare la Finanțe.

Riscurile sunt însă ridicate, în continuare. Moody’s indică presiuni importante generate de necesarul ridicat de finanțare, creșterea costurilor cu dobânzile, evoluția datoriei publice, dezechilibrul de cont curent și, mai ales, riscul ca fragmentarea politică să încetinească reformele și ajustarea fiscală”.

Nu în ultimul rând, acesta spune că România a obținut „o fereastră de aproximativ 5 săptămâni până la următoarea etapă importantă de evaluare, odată cu misiunea agenției S&P.”

„Este un răgaz, dar în niciun caz un motiv de relaxare. Fiecare zi trebuie folosită pentru a confirma prin execuție bugetară, seriozitate și decizii coerente că România își respectă direcția asumată.”

Săptămâna trecută, pe 31 iulie, agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat ratingul de țară al României la nivelul BBB-, ultima treaptă recomandată pentru investiții, menținând însă perspectiva negativă. Fitch are o scară de evaluare de la AAA (cel mai bun) și până la D (stat aflat în faliment).