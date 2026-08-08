Taifunul Dolphin a lovit sudul Japoniei, unde a provocat rănirea a șase persoane, pene de curent și anularea a peste 500 de zboruri. Sute de mii de oameni au primit ordine de evacuare. MAE a emis o avertizare pentru românii aflați sau care urmează să călătorească în Japonia.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români aflați în Japonia sau care intenționează să călătorească în această țară cu privire la condițiile meteorologice severe provocate de taifunul Dolphin. În arhipelagul Okinawa și în Insulele Ryukyu sunt prognozate rafale puternice de vânt și precipitații abundente în perioada 7-12 august.

MAE recomandă românilor să fie precauți și să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale, în contextul în care taifunul afectează zone din Japonia.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, companiile aeriene au anulat zboruri către și dinspre zonele afectate de taifunul Dolphin. Cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Japonia sunt sfătuiți să urmărească permanent informațiile transmise de autoritățile locale și să își verifice situația zborurilor înainte de deplasare.

Unde pot cere ajutor românii aflați în Japonia

Românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României în Japonia la numerele +81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431 și +81 (0)3 3479 0432. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

În situații dificile, speciale sau urgente, cetățenii români au la dispoziție și numărul de urgență al misiunii diplomatice: +81 (0) 80 4461 4465.

MAE recomandă consultarea informațiilor disponibile pe site-urile Ambasadei României în Japonia și Ministerului Afacerilor Externe, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări pentru cetățenii români care călătoresc în străinătate.

Sute de mii de oameni evacuați, 500 de zboruri anulate

Taifunul Dolphin a lovit sâmbătă prefectura Okinawa din sudul Japoniei, rănind șase persoane și lăsând fără energie electrică peste 50.000 de clădiri. Cinci persoane în vârstă, dintre care trei au căzut din cauza vântului puternic, au suferit răni care nu le pun viața în pericol în Okinawa, în timp ce o altă persoană a fost rănită în prefectura Kagoshima, au anunțat autoritățile.

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Sute de mii de persoane din sud-vestul Japoniei au primit ordine de evacuare, iar peste 500 de zboruri au fost anulate vineri, în timp ce taifunul Dolphin, care se deplasează lent, se apropia de regiune, aducând vânturi violente, ploi abundente și valuri înalte, potrivit Japan Times.

Taifunul, încadrat în categoria 1, avea viteze maxime susținute ale vântului de 144 km/h, iar rafalele ajungeau la 198 km/h. Furtuna se apropia de un lanț de insule situat între regiunea Kyushu și prefectura Okinawa, a anunțat Agenția Meteorologică din Japonia (JMA).

Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru aproape 260.000 de locuitori din prefecturile Kagoshima și Okinawa. În același timp, compania Toyota și-a suspendat vineri activitatea în nouă fabrici.

China închide porturile înainte de apropierea taifunului

În China, unde taifunul este așteptat să ajungă pe uscat între sfârșitul zilei de duminică și primele ore ale zilei de luni, autoritățile au încadrat Dolphin în categoria portocalie de taifunuri, al doilea cel mai ridicat nivel de alertă, scrie Reuters.

Temându-se de riscul producerii unor inundații și alunecări de teren, autoritățile au ridicat, de asemenea, cu un nivel, gradul de răspuns de urgență pentru taifunul Dolphin, până la nivelul III, al doilea cel mai scăzut nivel.

Cel mai probabil, taifunul va ajunge pe uscat între orașul Zhoushan, din provincia Zhejiang, și orașul Fuding, din provincia Fujian. Potrivit Centrului Național de Meteorologie din China, în apropierea centrului furtunii sunt așteptate viteze ale vântului de 38-45 de metri pe secundă, echivalentul a aproximativ 85-101 mile pe oră.