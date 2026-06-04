Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat joi, 4 iunie, decizia Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea primelor capitole de negociere cu Chișinăul.

Potrivit șefei statului, anunțul reprezintă un semnal de susținere pentru parcursul european al Republicii Moldova și arată că țara este pregătită să treacă la următoarea etapă a negocierilor de aderare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu Marta Kos, desfășurată la Chișinău, în marja conferinței de investiții Republica Moldova–Uniunea Europeană, scrie Agerpres.

În cadrul discuțiilor au fost analizate reformele aflate în desfășurare, procesul de aliniere a legislației naționale la normele europene și etapele următoare ale negocierilor de aderare.

Maia Sandu a afirmat că autoritățile de la Chișinău își mențin angajamentul de a continua reformele asumate în relația cu Uniunea Europeană, inclusiv în domenii considerate esențiale pentru procesul de integrare, precum justiția și administrația publică locală.

Conferința găzduită la Chișinău a avut și o componentă economică. Potrivit Agerpres, în cadrul evenimentului au fost anunțate noi angajamente de investiții din partea unor companii private și instituții financiare de dezvoltare.

Președinta Republicii Moldova a declarat că astfel de investiții demonstrează beneficiile concrete ale apropierii de Uniunea Europeană și pot contribui la dezvoltarea economiei și la crearea de locuri de muncă.