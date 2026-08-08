 Cât a costat-o pe o româncă o vizită la urgențe în SUA: „Dacă vă așteptați la vreo sumă de aia nebună, exact așa va fi” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 8 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cât a costat-o pe o româncă o vizită la urgențe în SUA: „Dacă vă așteptați la vreo sumă de aia nebună, exact așa va fi”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O tânără româncă din SUA a stârnit dezbateri pe TikTok după ce a dezvăluit o factură neașteptată pe care va trebui să o achite pentru o vizită la urgențe cauzată de o problemă minoră.

Factura uriașă la urgențe în Sua. Sursa: Tiktok / magnific.com
Tânăra (în dreapta) a povestit experiența de la Urgențe pe Tiktok. Sursa: Tiktok / magnific.com

O tânără a povestit pe TikTok cât a costat-o o vizită la camera de urgență a unui spital din Statele Unite, deși, spune ea, problema medicală pentru care s-a prezentat nu a fost una gravă.

Factura totală a ajuns la aproape 17.000 de dolari

„Dacă vă așteptați să vin cu vreo sumă de aia nebună, exact așa va fi. Nu țin neapărat să dau foarte multe detalii de ce am fost, pentru că nu ăsta este subiectul videoului, dar, în orice caz, nu a fost nimic grav și este totul în regulă”, a povestit tânăra pe pagina sa, Amyabaluta.

Potrivit facturii prezentate de aceasta, serviciile de laborator au costat 9.163 de dolari, investigațiile imagistice (despre care menționează că includ o ecografie) au fost 1.267 de dolari, iar serviciile de la camera de urgență au fost taxate cu 6.313 dolari.

„Fabulosul total a fost de 16.743 de dolari. Dar, bineînțeles, am și asigurare medicală, că nu mi-aș fi dorit să plătesc toată suma asta. În final, după asigurare, eu am plătit 2.046 de dolari”, a mai spus ea, invitându-și urmăritorii să comenteze dacă suma li se pare mare sau mică.

Reacțiile românilor la valoarea facturii

Relatarea tinerei a stârnit numeroase reacții pe TikTok. Mulți utilizatori au dezbătut costurile ridicate ale serviciilor medicale din Statele Unite. 

Unii s-au declarat șocați de factură, în timp ce alții, în special români stabiliți în SUA, au explicat că suma plătită de pacient depinde foarte mult de tipul poliței.

„Ce e tare la ei e că ai asigurare și tot mai plătești!”, a comentat cineva pe platformă.

„Păi spune și cât câștigi pe lună, ca să putem spune dacă este mult sau puțin”, a scris un alt internaut.

Țara din Europa cu aproape 5.000 de medici români. „Odată ce înveți limba, nu mai ești văzut ca român, ci ca noul coleg”

Tânăra a povestit experiența pe pagina sa de socializare: Video: tiktok.com/@amyabaluta

Altcineva a susținut că sumele trebuie raportate la veniturile din Statele Unite.

„Voi vă gândiți la prețurile astea cu salariul din România. Logic că vi se pare mult, dar dacă locuiești în America și muncești acolo, faci destui bani”, a adăugat acesta. 

Alți români stabiliți în SUA au arătat însă că experiențele diferă în funcție de contractul încheiat.

„Așa e. Depinde de asigurare, plus că o poliță mai bună depinde mult și de vârstă și de istoricul medical”, a răspuns aceasta.

O altă persoană a considerat că asemenea costuri fac parte din realitatea sistemului american.

„Da, e normal. Asta e America. Trăiesc în Seattle de 30 de ani”, a comentat aceasta, precizând că familia sa beneficiază însă de o situație diferită datorită statutului de veteran al soțului.

Au fost și opinii favorabile sistemului american.

„E cel mai bun sistem, cine nu își permite asigurare este ajutat de guvern, iar serviciile sunt la standarde înalte”, a susținut un comentator.

Mai mulți utilizatori au fost surprinși de valoarea facturii.

„Practic nu a fost nimic grav, dar a costat 16 mii de coco?”, a întrebat unul dintre ei.

„Ferească Dumnezeu”, a scris altcineva.

„Serios? Mai mult de 16.000 de dolari pentru niște chestii de bază și câteva analize?”, a întrebat un alt internaut.

Costuri mari, servicii apreciate

Unii au comparat situația cu cea din România. „În România e gratis!”, a afirmat un utilizator, „În România nici aerul pe care îl respiri nu e gratis”, i-a răspuns o româncă

Altcineva a susținut că lucrurile s-au schimbat în bine în ultimii ani în spitalele din țară. Un alt comentator a povestit experiența unui cunoscut.

„Aici, un prieten a dat 3.000 de dolari doar ca să-i monteze o coroană la dinte. Îi căzuse coroana din România și a trebuit doar pusă înapoi”, a scris acesta.

Unii au atras atenția că simpla valoare înscrisă inițial pe factură nu spune întreaga poveste a costurilor medicale americane. 

„Depinde de asigurare, depinde de deductibilitate și de alte situații”, a explicat un internaut, făcând referire și la plafonul maxim anual (out-of-pocket maximum) pe care unele polițe îl stabilesc pentru cheltuielile suportate direct de pacient.

Alții au fost curioși dacă nivelul serviciilor medicale a fost pe măsura facturii.

„A fost top sau și la banii ăștia au lăsat de dorit? Ai fost mulțumită de cum ai fost tratată?”, a întrebat o persoană.

Tânăra a precizat că, dincolo de costurile ridicate, a fost mulțumită de îngrijirile primite.

„Serviciile sunt foarte bune”, a precizat ea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Toată lumea este speriată”. Elita rusă se teme că FSB „scapă de sub control”, după ce Putin a extins puterea serviciului
digi24.ro
image
O adolescentă de 14 ani a murit după ce a căzut în gol 90 de metri, în timpul unei drumeții în Dolomiți, alături de părinți
stirileprotv.ro
image
O dronă care a intrat în Bulgaria din România a explodat la 100 de metri de graniță. Nu a fost detectată de radare. Reacția MApN
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
„Seamănă cu ăla de Chelsea, are fundul jos”. Noul transfer al FCSB, subiect de caterincă
fanatik.ro
image
Cât costă să mănânci la restaurantul din Saint-Tropez preferat de Brigitte Bardot, De Funes, Armani sau Pablo Picasso. Între „jecmăneală” și „cea mai frumoasă terasă din lume”
libertatea.ro
image
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Virginia Ruzici a dat verdictul despre viața personală a Simonei Halep
digisport.ro
image
Vestea tragică care a îndurerat lumea fotablului. Tatăl lui Leo Messi a murit la doar 68 de ani
click.ro
image
Scandal din cauza concertului trupei Morandi în Abhazia. MAE reacționează: "România susține integritatea teritorială a Georgiei"
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Mister în cazul Andreei, fetiţa dispărută de acasă în Bacău. Ce spune unchiul ei despre casa unde s-a ascuns
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Anunțul lui Nicușor Dan deschide calea spre creșterea pensiilor. Pensionarii, prima veste bună după 2 ani
newsweek.ro
image
„Bătălia pentru 50.000.000 de dolari”. Divorțul anului: Anamaria atacă averea milionarului
prosport.ro
image
În ce orașe din Europa poți trăi bine cu o pensie de 1.500 de euro pe lună. Costurile reale
playtech.ro
image
A scos banii! Neluțu Varga, prima decizie pentru a îi face echipă lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Misterul noii coafuri a lui Donald Trump. Ce spune biograful președintelui FOTO
ziare.com
image
UEFA i-ar fi plătit amanta lui Gianni Infantino
digisport.ro
image
La ce preț se vând caisele românești în piețe. Recolta din acest an este una spectaculoasă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Târgu Jiu a Niculinei Stoican. Loredana a fost în vizită și a rămas mască. Nu ai mai văzut la nimeni așa ceva: Fără cuvinte / VIDEO
romaniatv.net
image
Cele cinci zodii favorizate de astre. Horoscopul weekendului 8-9 august 2026
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș
actualitate.net
image
Moment neașteptat pentru Theo Rose la Nibiru! Artista a fost întreruptă pe scenă
click.ro
image
3 zodii vor avea noroc la tot pasul între 10 și 16 august. Oportunități spectaculoase le vor apărea în cale
click.ro
image
Câți bani a investit Brigitte Pastramă în pasiunea ei: „Am cheltuit foarte mult”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum trebuie spălate corect hainele albe. Nu își vor mai pierde niciodată strălucirea și culoarea intensă
image
Moment neașteptat pentru Theo Rose la Nibiru! Artista a fost întreruptă pe scenă

OK! Magazine

image
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă