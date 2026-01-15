Starea de urgență economică din regiunea separatistă transnistreană, prelungită pe fondul scăderii livrărilor de gaze

Regimul de la Tiraspol a prelungit cu 30 de zile starea de urgență economică, decizia fiind luată pe fondul aprovizionării cu gaze achitate de Kremlin.

Așa-zisul Sovietul Suprem al regiunii separatiste transnistrene a aprobat în data de 15 ianuarie decretului liderului separatist Vadim Kransnoselski ,,privind prelungirea regimului de stare de urgență economică cu încă 30 de zile”.

Starea de urgență economică pe întreg teritoriul regiunii separatiste transnistrene va fi în vigoare până în data de 15 februarie, inclusiv.

,,Decizia a fost adoptată în contextul menținerii situației excepționale de natură economică și al deteriorării continue a indicatorilor socio-economici, cauzate de reducerea livrărilor de gaze naturale” către regiunea separatistă transnistreană, conform presei de la Tiraspol.

Regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova a intrat în seara zilei de joi, 18 decembrie 2025, în stare de urgență economică pentru 30 de zile, decizie fiind luată la câteva luni după expirarea ultimei măsuri similare.

Motivul stării de urgență este faptul că regiunea transnistreană „s-a confruntat din nou cu dificultăți în aprovizionarea cu gaze”, iar liderul separatist a afirmat că pe teritoriul Uniunii Europene ritmul operațiunilor de plată este redus, ceea ce generează riscuri de lipsă a gazelor pentru regiunea separatistă, menționând că „se iau toate măsurile posibile pentru restabilirea regimului normal de livrare a gazelor. În condițiile actuale, prioritatea o reprezintă asigurarea populației cu căldură și apă caldă, în timp ce alimentarea cu gaze pentru întreprinderile industriale este limitată”.

Pe durata stării de urgență economică vor fi aplicate o serie de măsuri excepționale.

Starea de urgență economică în regiunea transnistreană a mai fost instituită între octombrie 2022 și aprilie 2023, precum și între decembrie 2024 și august 2025, ambele cazuri fiind cauzate de problemele legate de aprovizionarea cu gaze naturale.

Potrivit expertului WatchDog.md, Eugeniu Muravschi, regimul de la Tiraspol primește resurse energetice printr-o schemă de livrare extrem de fragilă și instabilă, Moscova achitându-le prin diverse companii-terțe pentru a evita sancțiunile internaționale, iar această dependență de intermediari face ca întreaga regiune pro-rusă să fie vulnerabilă în orice moment.

Mai mult, Eugeniu Muravschi subliniază că livrările sunt atât de imprevizibile încât regimul supraviețuiește „de pe o zi pe alta”.

„Sunt dependenți de faptul că Rusia va identifica diverse părți terțe din offshore-uri, din Dubai, ca să plătească această companie maghiară înregistrată în Elveția. Rusia schimbă compania terță prin care achită gazul de două-trei ori pe lună. Nici măcar acest intermediar nu vrea să fie afectat de sancțiuni”, a menționat Eugeniu Muravschi.

Din luna februarie a anului trecut, Tiraspolul a început să primească gaze livrate până la granița Republicii Moldova de o firmă elvețiană controlată de investitori unguri, însă plătite de o companie din Dubai, despre care s-a afirmat în spațiul public că ar fi finanțată de oligarhul rus Roman Abramovici.

Implementarea acestei scheme a început după ce, din 1 ianuarie 2025, Gazprom, companie controlată de Kremlin, a refuzat să-și onoreze obligațiile contractuale și să livreze gaz regiunii separatiste transnistrene prin alte rute, invocând presupusa datorie a Moldovagaz, neconfirmată de un audit internațional realizat la inițiativa Republicii Moldova. Aceasta după ce Kievul a refuzat să prelungească contractul de tranzit al resurselor energetice către Europa.