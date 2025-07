Ultimul cuvânt al bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, înainte de sentință: Anulați acuzațiile. Prorusul Igor Dodon o apară

Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, a rostit ultimul cuvânt în fața instanței, înainte ca magistrații să pronunțe sentința în dosarul în care este acuzată de finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Considerată o apropiată a prorusului Ilan Șor, ea a cerut anularea anchetei.

„Rog ca acest dosar penal să fie anulat. Sunt mamă a doi copii minori: cel mai mare va împlini 16 ani, iar cel mic – 3 ani. Procurorii nu au prezentat nicio probă, pentru că nu am făcut nimic: nu am completat tabele cu cifre și nu am participat la alegerile din municipiul Bălți. Nu am fost nici în Ucraina, nici în România, așadar nicio acuzație care mi se aduce nu poate fi demonstrată. Cererea de a fi încarcerată este inumană și ilegală. Solicit să acceptați cererea mea și să anulați acuzațiile”, a spus Evghenia Guțul în timpul ședinței de judecată din data de 3 iulie.

În apărarea Evgheniei Guțul a venit prorusul Igor Dodon care afirmă că aceasta este o victimă politică.

,,În calitate de al cincilea președinte al Republicii Moldova, condamn categoric represiunea politică împotriva Bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul.Acest lucru subminează fundamentele statului de drept. Într-o societate democratică nu poate exista loc pentru decizii judecătorești, motivate exclusiv de considerente politice”, a notat fostul președinte al țării vecine, Igor Dodon, și actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM).

Magistrații Judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani urmează să dicteze sentința în data de 5 august.

Pedeapsa cerută de acuzare

Procurorii moldoveni cer nouă ani de închisoare pentru bașcanul Găgăziei, Evgenia Guțul, și opt ani de pușcărie pentru o secretară a fostului partid Șor, ambele fiind acuzate că fi acceptat finanțarea formațiunii cu sume ce variază între 10 și 43 de milioane de lei moldovenești. Ambele inculpate nu-și recunosc vina.

„Considerăm că pe deplin am demonstrat vinovăția și în special am pus accentul pe declarațiile inculpatelor care indirect au recunoscut implicarea în săvârșirea infracțiunii”, a menționat procurorul de caz Cristina Gladcov.

Evghenia Guțul mai figurează într-un dosar penal inițiat pentru încălcări legate de campania electorală pentru alegerea sa în funcția de bașcană a Găgăuziei din 2023. Aceasta a fost încătușată în luna martie a acestui an pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce ar fi încercat să fugă din țară. Ea neagă acuzațiile.

Găgăuzia este condusă doar formal de bașcana Evghenia Guțul, deciziile fiind luate la Kremlin, prin intermediul oligarhului fugar Ilan Șor, principalul aliat în destabilizarea Chișinăului, au afirmat anterior unii experți consultați de „Adevărul”.

Evghenia Guțul a devenit cunoscută după ce, în luna mai 2023, a câștigat scrutinul din Găgăuzia, candidând la funcția de bașcană pe listele formațiunii „Șor”, partidul oligarhului fugar Ilan Șor, scos în afara legii în același an. Până atunci, ea nu a fost prezentă nici în viața politică a regiunii pro-ruse, nici în activitatea publică a partidului.

Între timp, aceasta a întreprins mai multe vizite în Rusia. În luna martie a anului trecut, a avut o întrevedere cu Vladimir Putin, susținând că l-a informat pe liderul de la Kremlin despre presupusele presiuni ale Chișinăului asupra Comratului.

La scurt timp, apropiata lui Ilan Șor s-a deplasat din nou la Moscova, amenințând Chișinăul cu independența Găgăuziei dacă Republica Moldova se va uni cu România.