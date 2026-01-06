Nicușor Dan, declarații relaxate în avion spre Paris: „Eu tot timpul mănânc ciolan cu fasole de Crăciun”. Cum a petrecut de sărbători

Președintele României participă la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coaliției de Voință, organizată la Paris și găzduită de Palatul Élysée. Nicușor Dan a călătorit cu un avion militar de tip Spartan, unde a vorbit relaxat cu jurnaliștii care l-au însoțit.

Întrebat de reporteri despre modul în care a petrecut sărbătorile de iarnă, Nicușor Dan a spus că a petrecut Crăciunul în zona Făgărașului, de unde provin părinții săi, respectând tradițiile locale.

„Tata este din Făgăraș, mama din Ileni, care este la zece kilometri de Făgăraș și am fost cu colindul și într-o parte și în alta, vreo două zile. Moș Crăciun ne-a găsit la una dintre locații. După aceea am fost undeva la munte”, a răspuns președintele.

Șeful statului a dezvăluit și ce cadouri a primit de Crăciun, dar și ce mâncare nu lipsește de pe masa sa în fiecare an.

Nicușor Dan a transmis și un mesaj referitor la direcția în care își dorește să meargă România.

„Aș vrea să-mi aducă (n.r. anul 2026) o schimbare graduală, subliniez, în România. Suntem într-un context internațional dificil și nu este momentul de revoluții și destabilizare în România”, a declarat președintele României.

„Moș Crăciun mi-a adus mănuși și șosete”, a spus acesta, râzând. „Eu tot timpul mănânc ciolan cu fasole de Crăciun, dulce nu prea mânânc pentru că încerc să mă mențin.”

În ceea ce privește Revelionul, Nicușor Dan a recunoscut că a stat treaz până târziu, lucru care i-a afectat programul de somn.

„De Revelion am stat până la ora trei dimineața și asta mi-a perturbat somnul până în ziua de astăzi. Am fost cu mai mulți colegi și copii, iar cei mici au tras de noi să mai stăm”, a mai spus președintele râzând.

Recent, Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a dezvăluit într-o emisiune televizată că fasolea cu ciolan este mâncarea preferată a șefului statului. Ea a precizat că președintele nu este deloc pretențios când vine vorba de mâncare.