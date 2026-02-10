Republica Moldova trebuie să achite restanța de 100.000 de euro înainte de a se retrage din CSI. „Este o decizie istorică”

Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a confirmat marți, 10 februarie, că țara a acumulat o restanță de 100.000 de euro la plata cotizațiilor către Comunitatea Statelor Independente (CSI), organizație din care autoritățile de la Chișinău intenționează să se retragă definitiv până la sfârșitul anului 2026.

Nu este o sumă „exorbitantă” şi va trebui achitată dacă Republica Moldova vrea să-şi respecte angajamentele internaţionale, a afirmat Popşoi, potrivit Agerpres.

„Dacă vrem să respectăm dreptul internaţional şi să fim cu inima împăcată, probabil ar trebui să achităm această restanţă, deşi trebuie să recunoaştem că de ani buni nu am mai primit careva beneficii din participaţia noastră în CSI din acele plăţi pe care le făceam”, a subliniat ministrul moldovean.

Autoritățile de la Chișinău au demarat retragerea din CSI ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

În luna iulie 2023, Republica Moldova a părăsit Comunitatea Statelor Independente pe linie parlamentară cu votul oferit de 53 deputați în cadrul ședinței Parlamentului. Și Ucraina a părăsit anterior Comunitatea Statelor Independente din care fac parte în prezent 9 din 15 state ale fostei Uniuni Sovietice.

CSI a fost fondată în anul 1991, iar câțiva ani mai târziu Republica Moldova a ratificat Acordul de constituire a Comunității, achitând anual cotizații de milioane de lei moldovenești.

Din vara anului 2022, țara vecină a obţinut statutul de candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Potrivit ministrului, parlamentul ar putea adopta decizia de denunţare chiar în luna februarie.

Ulterior, documentele vor fi promulgate de preşedintele Maia Sandu, publicate în Monitorul Oficial şi transmise secretariatului CSI. Din punct de vedere al dreptului internaţional, după notificare urmează o perioadă de aproximativ şase luni, la finalul căreia Republica Moldova nu va mai avea calitatea juridică de stat membru al CSI.

„Este o decizie istorică”, a declarat Mihai Popşoi.