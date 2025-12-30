Putin își concentrează atenția pe Armenia. Cum plănuiește Kremlinul să-și extindă influența

Președintele rus Vladimir Putin a decis înființarea unui nou organism destinat exercitării puterii soft, non-coercitive, în străinătate, în contextul revizuirii politicii externe a Kremlinului, potrivit presei din Rusia. Noua structură va deveni operațională începând cu 2026, iar principala sa zonă de interes va fi Armenia, stat cu care Moscova a avut relații tensionate în ultimii ani.

Organismul, denumit „Proiecte Internaționale ale Fondului de Subvenții Prezidențiale”, a fost creat în această lună și este înregistrat în exclava rusă Kaliningrad. Conducerea entității a fost încredințată consilierului prezidențial Serghei Kiriienko. Potrivit informațiilor publicate de grupul media RBC, activitatea sa se va concentra pe proiectarea influenței ruse în statele din Comunitatea Statelor Independente.

Bugetul anual al noii structuri este estimat la aproximativ 13 miliarde de ruble, echivalentul a 168 de milioane de dolari, urmând să beneficieze și de finanțări suplimentare, în funcție de amploarea proiectelor derulate. O sursă apropiată administrației prezidențiale a confirmat pentru RBC că fondul va reprezenta „una dintre sursele de finanțare pentru noua putere soft” a Rusiei.

Printre obiectivele declarate ale entității se află dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare în domenii precum dezvoltarea socială, sănătatea, cultura, arta, știința și educația. Potrivit surselor citate de RBC, Moscova a încercat în repetate rânduri să-și reformeze instrumentele de putere soft, însă demersurile nu au avut succes, în principal din cauza reacțiilor negative venite atât din partea autorităților, cât și a opoziției sau a populației din țările vizate.

Sursele recunosc, totodată, că în unele situații acțiunile Rusiei în acest domeniu au fost percepute drept ingerințe în treburile interne ale altor state. Printre proiectele deja asumate de Fond se numără restaurarea a 93 de monumente de război în 82 de localități din Abhazia, precum și furnizarea de echipamente pentru școli, organizarea de examene medicale și alte inițiative sociale.

Noua structură se va adăuga unei rețele deja existente de instituții cu obiective similare, precum agenția Rossotrudnicestvo, care administrează 87 de centre culturale ruse în întreaga lume, Fundația Ruski Mir și Fundația Gorceakov pentru Diplomație Publică.

În domeniul politicii informaționale, responsabilitatea principală revine instituției media de stat Russia Today. Cu toate acestea, surse din administrația prezidențială citate de RBC susțin că entitățile existente duc lipsă de obiective clare. „Organizarea oricărui fel de eveniment cultural dedicat limbii ruse este pozitivă, dar, în realitate, nu oferă niciun beneficiu concret”, au declarat acestea.

La rândul său, Konstantin Kostin, fost director al Direcției de Politică Internă a Administrației Prezidențiale, a subliniat că, pentru dezvoltarea unei comunități culturale comune, este necesară trecerea de la schimbul de narațiuni bazate pe resentimente sovietice la un schimb real de valori. El a adăugat că investițiile în puterea soft trebuie privite ca un proiect pe termen lung, fără a se aștepta rezultate imediate.