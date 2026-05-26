Traian Băsescu, prima reacție după ce a redevenit cetățean al Moldovei: „În preajma lui Putin nu poți fi decât un bloc de gheață”

După ce Maia Sandu a semnat decretul prin care i-a redat cetățenia Republicii Moldova, fostul președinte al României oferă primele declarații despre această decizie istorică. Traian Băsescu a comentat pentru „Adevarul” semnificația acestui gest care pune capăt unei dispute politice de aproape un deceniu, dar a lansat și un avertisment sumbru privind amenințarea trupelor ruse din Transnistria.

Băsescu primise inițial cetățenia de la fostul președinte Nicolae Timofti, însă în 2017, pro-rusul Igor Dodon i-a retras-o din rațiuni politice. Astăzi, decizia Maiei Sandu vine ca o recunoaștere a sprijinului necondiționat pe care fostul lider de la Cotroceni l-a oferit cauzei unioniste și parcursului european al Chișinăului.

„Prin Decretul Nr.629-X, din data de 26.05.2026, Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, mi-a acordat cetățenia Republicii Moldova.

Vă mulțumesc Doamnă Preşedinte Maia Sandu şi vă asigur că rămân devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului roman.

Cu recunoştinţă şi deosebit respect,

Traian Băsescu”, a scris fostul președinte pe pagina sa de Facebook.

Proaspătul cetățean moldovean a vorbit deschis pentru „Adevarul” despre bătăliile din culise, unire, dar și despre riscul uriaș de securitate care pândește Chișinăul în 2026.

„Am dat adevărate bătălii în Consiliul European pentru derusificarea Moldovei”

Traian Băsescu recunoaște că apropierea de frații de peste Prut a fost proiectul său de suflet încă de la intrarea în politică, un crez pe care l-a apărat indiferent de presiuni.

„Da, n-aș spune de-o viață întreagă, dar de când sunt în politică a fost unul din lucrurile pentru care mi-a plăcut să lucrez. Apropierea de Republica Moldova, derusificarea Republicii Moldova și drumul către Unire, drumul către Europa al Republicii Moldova. Mi-aduc aminte, cu plăcere, că adesea am dat adevărate bătălii în Consiliul European, pentru ca în concluziile consiliului să fie menționată Republica Moldova cu o motivație sau alta, legat de regulă de securitatea Republicii Moldova”, a declarat Băsescu pentru „Adevărul”.

Față în față cu Putin: „Nu poți avea sentimente”

În contextul geopolitic tensionat din 2026, când Chișinăul apasă pedala de accelerație pentru aderarea la UE și reintegrarea Transnistriei, Traian Băsescu a rememorat întâlnirea cu Vladimir Putin de la Summitul NATO din 2008, de la București. Întrebat cum este să fii în aceeași cameră cu liderul de la Kremlin, fostul președinte a oferit o descriere plastică:

„Ca politician rămâi rece. În preajma lui Vladimir Putin nu poți să ai sentimente, decât ca ale unui bloc de gheață.”

Avertismentul noului cetățean moldovean este clar: Republica Moldova se află într-un pericol iminent din cauza „obiceiurilor” dictatorului rus.

„Republica Moldova, din punct de vedere geografic, are o poziție extrem de importantă în regiune. Republica Moldova are, din păcate, trupe ruse pe teritoriu, în Transnistria, și oricând, după obiceiul lui, Putin poate să spună că vrea să-și apere cetățenii de limbă rusă, din Transnistria. Deci Republica Moldova este într-un risc”, avertizează fostul șef de stat.

Avertismentul lui Băsescu vine în contextul în care cifrele din regiunea separatistă Transnistria rămân alarmante, iar Chișinăul încearcă să grăbească reintegrarea zonei înainte de aderarea la UE. În acest moment, pe teritoriul controlat ilegal de regimul de la Tiraspol staționează două forțe armate gata de acțiune:

Trupele Federației Ruse: aflate ilegal, care pot mobiliza până la 8.000 de militari..

Armata regimului separatist: o forță locală ce poate ridica la arme până la 20.000 de oameni.