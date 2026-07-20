 Republica Moldova își întărește apărarea antiaeriană cu bani europeni. Chișinăul cumpără sisteme de detectare și interceptare a dronelor | adevarul.ro
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Republica Moldova își întărește apărarea antiaeriană cu bani europeni. Chișinăul cumpără sisteme de detectare și interceptare a dronelor

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Republica Moldova va achiziționa sisteme moderne de detectare și interceptare a dronelor, în cadrul unui program de consolidare a capacităților de apărare finanțat de Uniunea Europeană. Decizia vine în contextul în care spațiul aerian al țării a fost încălcat de 34 de ori de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, au anunțat autoritățile de la Chișinău.

Dronă rusească descoperită pe teritoriul Republicii Moldova/FOTO:Poliția R.Moldova
Dronă rusească descoperită pe teritoriul Republicii Moldova/FOTO:Poliția R.Moldova

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Valeriu Mija, a declarat că noile echipamente vor fi achiziționate cu sprijinul financiar oferit prin Facilitatea Europeană pentru Pace (European Peace Facility), în baza unui pachet de asistență în valoare de 120 de milioane de euro, aprobat de Consiliul Uniunii Europene la 13 iulie.

Spațiul aerian al Republicii Moldova, încălcat de zeci de ori

Potrivit oficialului moldovean, de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 34 de ori de drone și rachete balistice.

Valeriu Mija a explicat că noile sisteme sunt destinate identificării rapide a amenințărilor aeriene și neutralizării dronelor, fiind diferite din punct de vedere tehnologic de interceptoarele utilizate împotriva aeronavelor de luptă.

„Interceptoarele folosite împotriva avioanelor de atac sunt diferite de cele destinate combaterii dronelor, care utilizează o altă tehnologie”, a precizat oficialul.

Cooperare cu NATO pentru combaterea amenințărilor aeriene

Pe lângă sprijinul Uniunii Europene, Republica Moldova colaborează și cu NATO pentru dezvoltarea capacităților de apărare împotriva vehiculelor aeriene fără pilot, prin inițiativa Defence and Related Security Capacity Building (DCB).

Potrivit lui Mija, una dintre principalele provocări o reprezintă lipsa unei „adâncimi strategice” a teritoriului Republicii Moldova. Din cauza dimensiunilor reduse ale țării, autoritățile trebuie să decidă într-un timp foarte scurt dacă și cum pot intercepta o dronă sau o rachetă, evaluând în același timp riscul ca resturile rezultate în urma distrugerii acesteia să afecteze populația civilă.

Modernizarea sistemului de apărare nu vizează doar Ministerul Apărării, ci și alte instituții cu atribuții în domeniul securității, inclusiv Ministerul Afacerilor Interne, Poliția de Frontieră și structurile responsabile de securitatea cibernetică.

Avertisment de călătorie pentru cetățenii moldoveni care merg în Rusia

Anunțul privind consolidarea apărării vine pe fondul deteriorării relațiilor dintre Chișinău și Moscova, scrie kyivpost.com.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis recent o avertizare de călătorie pentru cetățenii care intenționează să se deplaseze în Federația Rusă, invocând înăsprirea controalelor la frontieră și aplicarea unor măsuri considerate abuzive.

Autoritățile moldovene susțin că, în special, bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani, persoanele cu dublă cetățenie și cei care au călătorit în Ucraina sunt supuși unor verificări amănunțite, care pot dura până la 12 ore.

Potrivit Ministerului de Externe, în unele cazuri, polițiștii de frontieră ruși au confiscat documente de călătorie, au solicitat acces la telefoane și alte dispozitive electronice, au copiat date personale și au adresat întrebări privind opiniile călătorilor referitoare la războiul din Ucraina. De asemenea, au fost semnalate situații în care cetățeni moldoveni au fost plasați în detenție administrativă sau ar fi fost supuși presiunilor pentru a semna contracte de înrolare în armata rusă.

În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău recomandă cetățenilor să analizeze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă și să solicite sprijinul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în cazul în care întâmpină dificultăți.

Tensiunile regionale continuă să crească

Măsurile adoptate de Republica Moldova se înscriu într-un context regional marcat de amplificarea tensiunilor de securitate la frontiera estică a NATO.

La începutul lunii iulie, Federația Rusă a suspendat temporar activitatea a șapte puncte feroviare de trecere a frontierei cu Finlanda, Estonia și Letonia, reducând conexiunile terestre directe cu aceste state pe fondul deteriorării relațiilor dintre Moscova și Occident.

Consolidarea sistemelor de apărare aeriană și avertismentele privind deplasările în Rusia reflectă preocupările tot mai mari ale autorităților de la Chișinău în privința riscurilor generate de războiul din Ucraina și de evoluțiile de securitate din regiune.

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