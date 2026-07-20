Video Lovitură în inima logisticii ruse. Trei zile de coșmar pentru depozitele Wildberries și „Iujnie Vrata” din Podmoskovia

Infrastructura gigant folosită pentru aprovizionarea armatei Kremlinului a devenit ținta predilectă a dronelor ucrainene. Incendii masive au izbucnit în apropierea Moscovei, după un atac coordonat.

Războiul dronelor se mută tot mai vizibil pe teritoriul Federației Ruse, lovind direct în nodurile logistice vitale pentru mașinăria de război a Moscovei. În dimineața zilei de 20 iulie, dronele ucrainene de tip FP-1 au executat un atac chirurgical asupra a două mari obiective logistice din regiunea Moscovei: centrul de distribuție Wildberries din satul Koledino și parcul logistic „Iujnie Vrata” de lângă Domodedovo. Ambele puncte au fost cuprinse de flăcări uriașe, conform analizelor publicate de comunitatea ucraineană Dnipro Osint.

Importanța acestor obiective este strategică. Centrul Wildberries din Koledino este cel mai mare și cel mai vechi nod de distribuție al gigantului de e-commerce rusesc. De cealaltă parte, „Iujnie Vrata” reprezintă unul dintre cei mai mari mamuți de depozitare din Rusia, având o suprafață totală a terenului de 144 de hectare. Până în prezent, au fost dați în exploatare peste 180.000 de metri pătrați de depozite, dintr-un proiect total ce urmează să depășească 650.000 de metri pătrați.

De ce a devenit un hub de cumpărături țintă militară?

Nu este o coincidență și nici o eroare de calcul. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a explicat recent de ce rețeaua logistică a Wildberries a intrat pe lista neagră a Kievului. Potrivit liderului ucrainean, Rusia folosește paravanul și infrastructura acestui mare retailer pentru a transporta și distribui componente electronice aflate sub sancțiuni internaționale, piese esențiale pentru fabricarea dronelor și a echipamentelor de navigație militară.

Acesta este al treilea atac major din ultimele trei zile care vizează această companie:

18 iulie (noaptea): Centrul de sortare Wildberries din Kotovsk (regiunea Tambov) a luat foc. Ironia sorții face ca incendiul să fi izbucnit după ce apărarea antiaeriană rusă a lovit resturi de drone chiar deasupra propriului obiectiv.

18 iulie (ziua): Un incendiu devastator a mistuit centrul logistic Wildberries din Elektrostal, regiunea Moscovei. Norul de fum dens a fost vizibil de la o distanță de peste 50 de kilometri.

Depozit de petrol incendiat în Podolsk

Un atac masiv cu peste 400 de drone a vizat regiunea capitalei ruse. Primarul Serghei Sobianin susține că majoritatea au fost doborâte, însă imaginile din teren îl contrazic.

Pe lângă nodurile logistice de mărfuri, infrastructura energetică din jurul Moscovei a primit o nouă lovitură grea. În noaptea de 20 iulie, locuitorii din Podmoskovia au raportat explozii în lanț. O analiză a imaginilor geolocalizate, realizată de publicația independentă ASTRA, a confirmat că un incendiu violent a izbucnit la un depozit de petrol din microdistrictul Lvovsky, situat în orașul Podolsk.

Obiectivul, legat juridic de compania „Neftebaza Selskohoziaistvennih Predpriiatii” SRL, este utilizat exclusiv pentru depozitarea și distribuția de combustibil.

În mod tradițional, autoritățile ruse încearcă să minimalizeze amploarea pagubelor. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a transmis pe canalul său de Telegram că, de seara până la ora cinci dimineața, spre regiunea Moscovei au fost lansate peste 400 de drone. Edilul a susținut că sistemele antiaeriene ar fi distrus majoritatea țintelor la periferie, inclusiv 85 de drone în imediata apropiere a Moscovei, trecând sub tăcere distrugerile de la Lvovski.