Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
Republica Moldova are un nou Guvern. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a trecut de votul Parlamentului

Publicat:

Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al aleșilor moldoveni, într-o ședință care a durat peste cinci ore. De la tribuna Legislativului, Alexandru Munteanu a vorbit despre un Guvern orientat spre creștere economică, o mai mare eficiență și integrare europeană.

Guvernul Munteanu a primit votul de încredere din partea Parlamentului. FOTO: Facebook
Guvernul Munteanu a primit votul de încredere din partea Parlamentului. FOTO: Facebook

Ședința Parlamentului a început în jurul orei 10:00, iar la scurt timp candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, și-a prezentat echipa și programul de guvernare.

,,Programul de guvernare derivă din mandatul oferit de cetățeni acestui Parlament: de a trasa direcția strategică a țării pentru următoarele decenii. Misiunea Guvernului este ca aderarea la Uniunea Europeană să aducă beneficii concrete oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal: investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație prietenoasă și eficientă. Guvernul se va ghida după strategiile naționale existente, agenda de reforme și integrare europeană, precum și Programul UE 2028, susținut de majoritatea cetățenilor”, a adăugat Alexandru Munteanu. 

De asemenea, a subliniat că este ,,o mare onoare pentru mine să am astăzi ocazia de a-mi servi țara. Îi mulțumesc doamnei Președinte Maia Sandu și fracțiunii PAS pentru încrederea acordată. Dar, mai ales, le mulțumesc pentru că au avut curajul să lupte, să câștige alegeri și să miște lucrurile în direcția corectă. Recunoștința mea se îndreaptă, în mod special, către cetățenii Republicii Moldova fără hotărârea și puterea lor de a se opune răului, astăzi nu am fi vorbit despre aderare la Uniunea Europeană, ci despre oligarhie, corupție și stagnare. Ceea ce s-a realizat în ultimii ani reprezintă un salt extraordinar. Acest progres ne arată cât de mult putem face atunci când construim împreună, având mereu în față un obiectiv comun. Cel mai important rezultat este redobândirea speranței că Moldova poate fi un stat demn, liber și puternic.Dar știm cu toții: mai avem enorm de multe lucruri de făcut”. 

În ce condiții va demisiona

Au urmat întrebările din partea parlamentarilor. Deputatul comunist Adrian Domentiuc l-a întrebat dacă Alexandru Munteanu va demisiona din funcția de premier în cazul în care nu va reuși să aducă țara în Uniunea Europeană, așa cum a promis înainte de a prelua funcția.

,,Dacă nu îndepliniți promisiunea de aderare la UE până în 2028, cum a fost speculat în campania electorală, dvs o să vă depuneți demisia de onoare?”, a întrebat alesul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM). 

Alexandru Munteanu a declarat că își va depune mandatul dacă Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană până în anul 2028.

„Dacă Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană până în 2028, îmi voi da demisia. Domnule Voronin, știu că v-ați bucura, dar eu sunt un luptător. Nu înțeleg de ce vă bucurați: e vorba despre viitorul tuturor. Eu am să lupt până la capăt, credeți-mă”, a răspuns acesta. 

Noul Cabinet de miniștri de la Chișinău 

Echipa guvernamentală prezentată de Alexandru Munteanu este formată din Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, care va conduce Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Gheorghe Hajder, actual secretar de stat la Ministerul Mediului, a fost numit ministru al Mediului.

Diplomatul Valeriu Chiveri, care a fost ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina în perioada anilor 2021-2025, este noul viceprim-ministru pentru Reintegrare. 

La conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a ajuns Eugen Osmochescu. 

Iar șefia Ministerului Finanțelor a fost preluată de Andrian Gavriliță.

Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) din Chișinău, a preluat conducerea Ministerului Sănătății.

La șefia Ministerului Justiției a ajuns Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Ministerul Culturii va fi condus de Cristian Jardan, jurnalist care a deținut funcția de consilier politic în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean.

Iar actualul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a preluat funcția de secretar general al Cancelariei de Stat. 

Și celelalte persoane au făcut parte și din Guvernul condus de Dorin Recean. Este vorba despre Ludmila Catlabuga, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, și Mihai Popșoi, care va continua să conducă Ministerul Afacerilor Externe. Dorin Junghietu va continua să conducă Ministerul Energiei, iar Dan Perciun va rămâne la șefia Ministerului Educației și Cercetării. Ministerul Afacerilor Interne va fi condus în continuare de Daniella Misail-Nichitin. Vladimir Bolea va rămâne la conducerea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar Cristina Gherasimov va continua să ocupe funcția de vicepremier pentru Integrare Europeană. În fruntea Ministerului Apărării va rămâne Anatolie Nosatîi.

Amănunte despre Alexandru Munteanu 

Alexandru Munteanu a ajuns în atenția opiniei publice după ce, pe 14 octombrie, puterea de la Chișinău a anunțat că îl propune pentru funcția de premier.

Zece zile mai târziu, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat candidat la funcția de premier. Lidera de la Chișinău a afirmat într-o emisiune TV că l-a contactat personal pe Alexandru Munteanu pentru a-i propune să preia șefia Guvernului.

Mai mult, investigații jurnalistice au arătat că Alexandru Munteanu ar figura în cinci companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, administrate de firma unui avocat cipriot aflat sub sancțiuni internaționale.

Acesta a reacționat pe pagina sa de Facebook, precizând: „Vom reuși să ne construim societatea dorită doar dacă vom lucra împreună – cu critică bazată pe fapte, nu prin a ne distruge reciproc, fără drept la replică. În prezent, nicio companie de-a mea nu este înregistrată în regimul fiscal special din Insulele Virgine Britanice. Anterior, am administrat companii înregistrate în state cu regimuri fiscale speciale. De ce? În perioada respectivă, companiile căutau astfel de regimuri fiscale nu doar pentru optimizarea fiscală, ci și pentru cadrul legal aplicabil și optimizarea transferurilor bancare”. 

Alexandru Munteanu a subliniat astfel că a avut firme în paradisuri fiscale, dar acestea au fost închise încă din 2019.

Republica Moldova

