Surprize printre prioritățile noului guvern al Republicii Moldova. Expert: „România este absentă ca trimitere directă”

Candidatul desemnat la funcția de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a prezentat echipa, dar și programul de guvernare. Politologul Dorin Popescu sintetizează programul de activitate al noului Guvern de la Chișinău.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat recent alegerile peste Prut, după ce anterior, la finele anului trecut, Maia Sandu reușea să obțină al doilea mandat de președinte. O dublă garanție că Republica Moldova își va menține parcursul european și va continua pe calea ce duce la Bruxelles, pentru o integrare în Uniunea Europeană.

Mai recent, la începutul săptămânii, Alexandru Munteanu, premierul desemnat de PAS, partidul președintelui Maia Sandu, și-a definitivat programul de activitate al Guvernului acestuia.

Intitulat „UE, Pace, Dezvoltare”, programul are ca priorități ridicarea economică a Republicii Moldova, care este în prezent unul dintre cele mai sărace state europene, și integrarea sa europeană. Premierul desemnat este așteptat, vineri, 31 octombrie, în Parlamentul de la Chișinău, unde ar urma să primească votul de încredere al deputaților moldoveni. Politologul Dorin Popescu a sintetizat planul viitorului Guvern Munteanu în câteva rânduri, într-o postare pe Facebook.

„Programul este focalizat pe parcurgerea rapidă și sustenabilă a procesului de apropiere de UE și de integrare în Uniune, cu obiectivul asumat de finalizare a negocierilor de aderare până în anul 2028. Agenda europeană domină întregul program și ocultează orice dimensiune complementară sau particulară, de exemplu relațiile bilaterale cu România. Programul conține numeroase măsuri concrete, cuantificabile, astfel încât analiza succesului implementării acestui program se poate baza pe indicatori riguroși”, scrie Popescu.

Fără referiri directe la România

Poate în mod neașteptat, referirile directe la România lipsesc, în condițiile în care Bucureștiul a sprijinit masiv PAS și a ajutat Republica Moldova în permanență, inclusiv în plan financiar. Chiar și așa, o bună parte din proiecte vizează o mai bună conexiune cu România, deși nu se precizează acest lucru.

„România este absentă ca trimitere directă (regret și deplâng), însă este prezentă peste tot în ambiția executivului R. Moldova de a parcurge rapid, sistemic și fără sincope majore drumul spre Europa (de exemplu «Investiții majore în drumuri, căi ferate, aeroporturi și poduri peste Prut, conectarea sigură și rapidă a localităților și regiunilor țării, precum și legături mai bune cu spațiul european»)”, exemplifică Dorin Popescu.

În schimb, expertul remarcă că ambițiile privind reintegrarea regiunii transnistrene lipsesc în general. „Sunt modeste obiectivele de «reintegrare» a raioanelor transnistrene și de «coeziune între malurile Nistrului», însă, în actuala situație, probabil că asumarea unor obiective mai ambițioase ar fi fost improductivă sau chiar riscantă. Este aproape sigur că atât echipa guvernamentală, cât și Programul de guvernare, vor fi votate în Parlamentul R. Moldova. Urez mult succes acestei echipe în realizarea Programului său de guvernare, un Program care, cu siguranță, va aduce R. Moldova mai aproape de Europa (implicit mai aproape de România)!”, mai scrie el.

Interconectarea deplină cu piața energetică a UE, obiectiv strategic

În continuare, Dorin Popescu face o selecție a principalelor obiective ale Guvernului Munteanu.

„Vă propun mai jos o selecție a obiectivelor Programului, evidențiabile la prima lectură. Modernizarea administrației publice la nivel central și local și continuarea procesului de «amalgamare» a administrației publice locale. Finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană până în anul 2028. Digitalizarea sistemului de sănătate prin platforma națională unică cu dosar medical digital pentru fiecare persoană și introducerea cardului de sănătate digital”, menționează Popescu.

Republica Moldova are în plan și finalizarea unor obiective de infrastructură care să-i permită transportul energiei electrice din România, de unde importă masiv.

„Interconectarea deplină cu piața energetică a UE, inclusiv prin finalizarea liniilor electrice Chișinău - Vulcănești, construcției liniei electrice Suceava – Bălți, avansarea liniilor electrice Gutinaș – Strășeni și Dnevstrovsk – Bălți. Demararea construcției capacităților de generare a energiei electrice pe teritoriul Republicii Moldova de cel puțin 300MW. Investiții majore în drumuri, căi ferate, aeroporturi și poduri peste Prut, conectarea sigură și rapidă a localităților și regiunilor țării, precum și legături mai bune cu spațiul european. Modernizarea a până la 3 mii km de drumuri naționale și regionale”, mai scrie expertul.

Focalizare pe proiectele de infrastructură

Proiectele de infrastructură sunt printre cele mai abițioase ale Republicii Moldova.

„Accelerarea construcției Centurii Chișinăului astfel încât până în 2030 întreaga Centură să fie finalizată, demararea construcției a 4 poduri peste Prut și finalizarea podului Ungheni-Ungheni Reabilitarea tronsonului de cale ferată Cahul–Giurgiulești, electrificarea liniei Iași-Ungheni, demararea construcției căii ferate pe ecartament european pe segmentul Ungheni-Chișinău și mobilizarea resurselor financiare pentru reabilitarea celorlalte segmente de căi ferate. Transformarea și valorificarea economică a Aeroportului Internațional Mărculești. Dezvoltarea continuă a infrastructurii și capacității operaționale a complexului portuar Giurgiulești. Direcționarea a cel puțin 30% din fondurile destinate agriculturii pentru retehnologizare și procesare”, completează expertul.

Mai departe, programul cuprinde referiri la Transnistria, dar și la integrarea europeană a acestei regiuni.

„Menținerea păcii, securității și previzibilității pe ambele maluri ale Nistrului, asigurarea unei politici de reintegrare coerente și de convergență treptată în spațiile juridic, economic, vamal, fiscal, social, informațional și politic al Republicii Moldova. Fortificarea și sporirea rolului Uniunii Europene pe dimensiunea transnistreană pentru a stimula aplicarea uniformă și deplină a legislației naționale armonizate pe întreg teritoriul țării. Întreprinderea acțiunilor diplomatice și politice pentru minimalizarea riscurilor militare legate de regiunea transnistreană și transformarea forțelor de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională”, se mai menționează în programul Guvernului Munteanu.

Integrarea europeană rămâne marea prioritate a Chișinăului

Consolidarea legăturilor cu partenerii europeni sunt printre cele mai importante din programul de guvernare.

„Consolidarea parteneriatelor strategice bilaterale, aprofundarea relațiilor cu vecinii, țările membre ale Uniunii Europene și întreg spațiul Euro-Atlantic, precum și regiuni prioritare din Asia Centrală, de Sud-Est și Orientul Mijlociu, în vederea sprijinirii dezvoltării economice și fortificării securității. Alinierea diplomației la nevoile Diasporei și extinderea rețelei de servicii consulare moderne, accesibile și eficiente”, se mai precizează în program.

Nu în ultimul rând, se ridică problema modernizării armatei și a creșterii capacității sale.

„Accelerarea transformării și modernizării capabilităților militare ale Armatei Naționale, prin adaptarea structurilor, dotărilor și proceselor la cerințele mediului de securitate contemporan. Extinderea cooperării internaționale în domeniul apărării, participarea sporită la misiuni internaționale de menținere a păcii, în vederea dezvoltării capacităților operaționale a Armatei Naționale. Integrarea graduală în arhitectura de securitate europeană”, sunt ultimele aspecte menționate de către Dorin Popescu.