search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Surprize printre prioritățile noului guvern al Republicii Moldova. Expert: „România este absentă ca trimitere directă”

0
0
Publicat:

Candidatul desemnat la funcția de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a prezentat echipa, dar și programul de guvernare. Politologul Dorin Popescu sintetizează programul de activitate al noului Guvern de la Chișinău.

Alexandru Munteanu, viitorul premier al Republicii Moldova. FOTO: Facebook
Alexandru Munteanu, viitorul premier al Republicii Moldova. FOTO: Facebook

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat recent alegerile peste Prut, după ce anterior, la finele anului trecut, Maia Sandu reușea să obțină al doilea mandat de președinte. O dublă garanție că Republica Moldova își va menține parcursul european și va continua pe calea ce duce la Bruxelles, pentru o integrare în Uniunea Europeană.

Mai recent, la începutul săptămânii, Alexandru Munteanu, premierul desemnat de PAS, partidul președintelui Maia Sandu, și-a definitivat programul de activitate al Guvernului acestuia.

Intitulat „UE, Pace, Dezvoltare”, programul are ca priorități ridicarea economică a Republicii Moldova, care este în prezent unul dintre cele mai sărace state europene, și integrarea sa europeană. Premierul desemnat este așteptat, vineri, 31 octombrie, în Parlamentul de la Chișinău, unde ar urma să primească votul de încredere al deputaților moldoveni. Politologul Dorin Popescu a sintetizat planul viitorului Guvern Munteanu în câteva rânduri, într-o postare pe Facebook.

Programul este focalizat pe parcurgerea rapidă și sustenabilă a procesului de apropiere de UE și de integrare în Uniune, cu obiectivul asumat de finalizare a negocierilor de aderare până în anul 2028. Agenda europeană domină întregul program și ocultează orice dimensiune complementară sau particulară, de exemplu relațiile bilaterale cu România. Programul conține numeroase măsuri concrete, cuantificabile, astfel încât analiza succesului implementării acestui program se poate baza pe indicatori riguroși”, scrie Popescu.

Fără referiri directe la România

Poate în mod neașteptat, referirile directe la România lipsesc, în condițiile în care Bucureștiul a sprijinit masiv PAS și a ajutat Republica Moldova în permanență, inclusiv în plan financiar. Chiar și așa, o bună parte din proiecte vizează o mai bună conexiune cu România, deși nu se precizează acest lucru.

„România este absentă ca trimitere directă (regret și deplâng), însă este prezentă peste tot în ambiția executivului R. Moldova de a parcurge rapid, sistemic și fără sincope majore drumul spre Europa (de exemplu  «Investiții majore în drumuri, căi ferate, aeroporturi și poduri peste Prut, conectarea sigură și rapidă a localităților și regiunilor țării, precum și legături mai bune cu spațiul european»)”, exemplifică Dorin Popescu.

În schimb, expertul remarcă că ambițiile privind reintegrarea regiunii transnistrene lipsesc în general. „Sunt modeste obiectivele de «reintegrare» a raioanelor transnistrene și de «coeziune între malurile Nistrului», însă, în actuala situație, probabil că asumarea unor obiective mai ambițioase ar fi fost improductivă sau chiar riscantă. Este aproape sigur că atât echipa guvernamentală, cât și Programul de guvernare, vor fi votate în Parlamentul R. Moldova. Urez mult succes acestei echipe în realizarea Programului său de guvernare, un Program care, cu siguranță, va aduce R. Moldova mai aproape de Europa (implicit mai aproape de România)!”, mai scrie el.

Interconectarea deplină cu piața energetică a UE, obiectiv strategic

În continuare, Dorin Popescu face o selecție a principalelor obiective ale Guvernului Munteanu.

Vă propun mai jos o selecție a obiectivelor Programului, evidențiabile la prima lectură. Modernizarea administrației publice la nivel central și local și continuarea procesului de «amalgamare» a administrației publice locale. Finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană până în anul 2028. Digitalizarea sistemului de sănătate prin platforma națională unică cu dosar medical digital pentru fiecare persoană și introducerea cardului de sănătate digital”, menționează Popescu.

Citește și: Actul european care riscă să afecteze România și Estul UE. Avertisment: „Companiile cu potențial pleacă în SUA”

Republica Moldova are în plan și finalizarea unor obiective de infrastructură care să-i permită transportul energiei electrice din România, de unde importă masiv.

„Interconectarea deplină cu piața energetică a UE, inclusiv prin finalizarea liniilor electrice Chișinău - Vulcănești, construcției liniei electrice Suceava – Bălți, avansarea liniilor electrice Gutinaș – Strășeni și Dnevstrovsk – Bălți.  Demararea construcției capacităților de generare a energiei electrice pe teritoriul Republicii Moldova de cel puțin 300MW. Investiții majore în drumuri, căi ferate, aeroporturi și poduri peste Prut, conectarea sigură și rapidă a localităților și regiunilor țării, precum și legături mai bune cu spațiul european. Modernizarea a până la 3 mii km de drumuri naționale și regionale”, mai scrie expertul.

Focalizare pe proiectele de infrastructură

Proiectele de infrastructură sunt printre cele mai abițioase ale Republicii Moldova.

„Accelerarea construcției Centurii Chișinăului astfel încât până în 2030 întreaga Centură să fie finalizată, demararea construcției a 4 poduri peste Prut și finalizarea podului Ungheni-Ungheni Reabilitarea tronsonului de cale ferată Cahul–Giurgiulești, electrificarea liniei Iași-Ungheni, demararea construcției căii ferate pe ecartament european pe segmentul Ungheni-Chișinău și mobilizarea resurselor financiare pentru reabilitarea celorlalte segmente de căi ferate. Transformarea și valorificarea economică a Aeroportului Internațional Mărculești. Dezvoltarea continuă a infrastructurii și capacității operaționale a complexului portuar Giurgiulești. Direcționarea a cel puțin 30% din fondurile destinate agriculturii pentru retehnologizare și procesare”, completează expertul. 

Mai departe, programul cuprinde referiri la Transnistria, dar și la integrarea europeană a acestei regiuni.

„Menținerea păcii, securității și previzibilității pe ambele maluri ale Nistrului, asigurarea unei politici de reintegrare coerente și de convergență treptată în spațiile juridic, economic, vamal, fiscal, social, informațional și politic al Republicii Moldova. Fortificarea și sporirea rolului Uniunii Europene pe dimensiunea transnistreană pentru a stimula aplicarea uniformă și deplină a legislației naționale armonizate pe întreg teritoriul țării. Întreprinderea acțiunilor diplomatice și politice pentru minimalizarea riscurilor militare legate de regiunea transnistreană și transformarea forțelor de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională”, se mai menționează în programul Guvernului Munteanu.

Citește și: „Pregătirea apărării pe linii e esențială”. Retragerea americană, un pericol pentru România? Soluțiile generalului care ne-a reprezentat la Bruxelles

Integrarea europeană rămâne marea prioritate a Chișinăului

Consolidarea legăturilor cu partenerii europeni sunt printre cele mai importante din programul de guvernare.

„Consolidarea parteneriatelor strategice bilaterale, aprofundarea relațiilor cu vecinii, țările membre ale Uniunii Europene și întreg spațiul Euro-Atlantic, precum și regiuni prioritare din Asia Centrală, de Sud-Est și Orientul Mijlociu, în vederea sprijinirii dezvoltării economice și fortificării securității. Alinierea diplomației la nevoile Diasporei și extinderea rețelei de servicii consulare moderne, accesibile și eficiente”, se mai precizează în program.

Nu în ultimul rând, se ridică problema modernizării armatei și a creșterii capacității sale.

„Accelerarea transformării și modernizării capabilităților militare ale Armatei Naționale, prin adaptarea structurilor, dotărilor și proceselor la cerințele mediului de securitate contemporan. Extinderea cooperării internaționale în domeniul apărării, participarea sporită la misiuni internaționale de menținere a păcii, în vederea dezvoltării capacităților operaționale a Armatei Naționale. Integrarea graduală în arhitectura de securitate europeană”, sunt ultimele aspecte menționate de către Dorin Popescu.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
gandul.ro
image
Fostul soț al cântăreței Andreea Bălan își anunță intenția de a candida la Primăria Capitalei
mediafax.ro
image
Cum a ajuns firma lui Selly, care organizează Beach, Please!, pe lista datornicilor la ANAF. Festivalul a generat zeci de milioane de euro în economie
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
playtech.ro
image
David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care uimește România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Medicii legiști au identificat o substanță neobișnuită în corpul Ștefaniei Szabo. Descoperirea incredibilă făcută de aceștia
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de "laptele uitării", medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
romaniatv.net
image
Drama și umilința prin care trec oamenii din blocul care a explodat în Rahova. Cum arată acum locul dezastrului FOTO ȘI VIDEO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Românca Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe Lună, a murit. Aldrin: „Iubirea vieții mele”
click.ro
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Zi de târg în Brașovul interbelic (© iMAGO Romaniae)
Recensământul populației din anul 1930: situația demografică a României Mari
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, semne ale cancerului pancreatic pe care nu trebuie să le ignori